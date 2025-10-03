Slušaj vest

Pevačica Vanja Mijatović iskreno je govorila o saradnji sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i planiranim duetom, emotivnom životu, ali i karijeri.

- Nekad stvarno izgledamo mnogo lepše uživo, što meni ljudi često i kažu, da sam lepša uživo, nego na televiziji. Sviđa mi se to, ne bi bilo dobro da je obrnuto. Samokritična sam, smatram da je ako je u normalnoj meri, da čovek može da napreduje u svakom smislu - rekla je ona, pa se osvrnula na duet sa koleginicom Aleksandrom Mladenović.

- Svaki dan smo zajedno, sa duetom sam prezadovoljna. Meni se pesma jako dopada, vidim da se i ljudima dopada. Ona u svom fazonu, ja svom, svaka ima svoj stil.

Tokom razgovora nametnulo se i pitanje o njenom emotivnom životu, te da li je posle razvoda spremna za novu ljubav.

- Jaoj molim te, čekaj da se odmorim malo, ko zna, ne razmišljam o tome. Nije da nisam otvorena za novu ljubav, samo mi trenutno odgovara ovako, sasvim sam srećna, ja sam tip koji voli i ume da bude sam. Nije mi teško. Ne zavisi mi život od partnera - kaže ona.

O Darku Laziću i saobraćajnoj nesreći

Vanja Mijatović je prokomentarisala i saobraćajnu nezgodu koja se dogodila njenom kolegi Darku Laziću.

- Katastrofa. Nisam se čula sa njim, odmah sam pisala Andreani, jer nisam htela da smaram sa porukama, znam kako je to. Kad sam videla mnogo mi je žao bilo, pomislila sam: “Jao, ne opet”. Generalno sam osetljiva kada vidim bilo kakve nesreće, a kamoli kada mi je neko drag.

Često su kako kaže, ona i njene kolege u nezavidnoj poziciji, te pevaji i kada im nije do toga.

- Milion puta sam pevala i kada mi je teško i kad te boli glava, stomak, noga i kad ti je psihički teško, i kada je nesrećni slučaj u pitanju, ali takav nam je poziv, nije uopšte lagan, ali je prelep. Ja sam zahvalna Bogu što imam ovaj talenat - kaže ona ističući da “najlepši osmeh imaju tužni”:

- Kad sam najtužnija bila, ljudi su mi pisali “Wau, kako sijaš”. Valjda je to odbrambeni mehanizam. Nesvesno to rade ljudi, pa valjda i ja. Ne dam puno da se vidi kako se zaista osećam i ne volim generalno da smaram ljude oko sebe nekim svojim momentima. Povučem se u svoja četiri zida, odbolujem i idemo dalje. Što bi rekla Cekili: “Živ se čovek na sve navikne.”

Odloženo snimanje spota sa Gastozom

Kako je nedavno najavila i duet sa rijaliti zvezdom Nenadom Marinkovićem Gastozom, pitali smo je gde je “zapelo”.

- To mi je bolna tema. Imamo mali problem, morali smo sve da promenimo, trebalo je da snimamo spot, ali će se to odložiti za dve nedelje. Ne bih da pričam, da ne ispadne nešto kako ne treba. Čekam organizaciju da mi jave datume. Gale je spreman, ali ćemo zbog nekih stvari odložiti - rekla je Vanja, otkrivši kako joj se dopada Gastozova devojka Anđelom Đuričić:

- Fenomenalno mi oni deluju. Poznajem Gastoza, videla sam tu emociju, totalno su različiti, a opet idu zajedno. Privikli su se jedno na drugo, Anđela je navikla na njegov humor, preslatki su mi. Sasvim mi kompatibilno deluju.