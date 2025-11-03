Slušaj vest

Toni Cetinski govorio je za medije i otkrio da je promenio život. Pevač i ako vredno nastupa drži koncerte širom sveta, ipak kada nije na bini živi potpuno normalan život. Posvetio se veri, posti, a najviše vremena provodi pecajući. Sada se oglasio iz Italije koju je rešio da obiđe jer njegova baka vuče korene odatle.

- Apsolutno jesam. Ne možeš pevati o ljubavi, a da je ne osećaš. Pesme su odraz duše, i ako ih ne proživljavaš iskreno – publika to oseti. Ljudi me često doživljavaju kao velikog romantika, i istina je, trudim se da to budem i u privatnom životu, pre svega prema mojoj supruzi Dubravki. Za mene romantika nije samo cveće, večera ili sveće – to su lepi detalji, ali suština je u miru i razumevanju. Romantika je kada znaš da imaš osobu pored sebe koja te prihvata onakvog kakav jesi, u dobru i u zlu. Zaljubljenost i strast su divne, ali pravi luksuz danas je - mir - rekao je za Blic pa otkrio koliko mu znači podrška supruge

- Dakle obišli smo Toskanu, Rim , Firenzu i najvažnije je bilo obići jug Italije zbog moje bake odnosno mojih korena. Zapravo putovanje je bilo hodočašće i zahvalan sam Padre Piu i Svetom Mihaelu, dragom Bogu na svim milostima. Uistinu sam zahvalan mojoj supruzi i našoj divnoj Ivi na bajkovitom putovanju i svemu što su lepo zamislile i sprovele u delo. Za uspešan koncert važno je imati lep i kvalitetan odmor, o gastronomiji da ne pričam. Italija je poznata po tome, po lepoti i prirodi, arhitekturi. To je nešto što prvo inspiriše, a onda bilo kakvo putovanje bilo da je to Italija ili neka druga država je doživljaj kome čovek mora težiti koliko može.

Vera mu pomogla da nađe mir

Medije je zanimalo i kako pevač održava mlad duh i izgled

- Rekao bih da je tajna jednostavna – mir, vera i ljubav. Kada sam se preselio u Istru, pronašao sam balans. Ribolov i boravak u prirodi me pune energijom, a zdrava ishrana i post mi pomažu da se osećam bolje. Ipak, najvažnija stvar je vera. Ona mi je pomogla da prebrodim najteže trenutke i da ostanem pozitivan. I naravno, ljubav – prema životu, muzici, publici i porodici.

