Slušaj vest

Tokom razgovora, učesnici su se dotakli brojnih ličnih tema i otvoreno govorili o dešavanjima kako unutar rijalitija „Elita“, tako i o situacijama van kamera.

Posebnu pažnju potom je privukla Aneli Ahmić, koja je podelila ono što je primetila na prošlonedeljnoj „Elitoviziji“, a njena zapažanja ticala su se Milice Veličković i Anđela Rankovića.

Terza se slomio

Bora Terzić Terza otvoreno je progovorio o emotivnom trenutku tokom „Elitovizije“ i svojoj porodici.

- Kako si se osećao na Elitoviziji?! I mi zaplakasmo kada si kleknuo da moliš - glasilo je pitanje.

Ovako je izgledalo suočavanje Milice i Terze u prošloj sezoni:

1/7 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen Zadruga, Printscreen YouTube/Pravo lice estrade, Printscreen YouTube

- Kao i danas. Izgleda da je i danas neću videti. Teško mi je, danas mi je dan katastrofa. Rekla je da će mi je dati kada izađem, čuću se odmah da je vidim. Šta da radim, zaj*bao sam sada, nisam bio tu kada je trebalo, prvi koraci, kupanje, prvi zubići, evo i ovo danas. Ali eto, šta da radim, moram da idem dalje, završiće se i ovo - rekao je Terza, otkrivajući koliko mu nedostaje porodica.

Aneli Ahmić je potom, prokomentarisala navodni flert između Milice Veličković i Anđela Rankovića, i otkrila šta je zapazila tokom prošlonedeljne "Elitovizije".

Aneli o Milici i Anđelu

- Kažeš da si videla flert između Milice i Anđela, kaži nam šta si tačno videla - glasilo je pitanje.

- Mislim da me je komentarisao neko, pričali smo, u momentu sam pogledala Milicu koja gleda u Anđela, on se smejao - rekla je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Petar Aleksić

- Ne, nisam protumačio tako. Pogledao sam se sa svima koji su bili u žiriju, nisam gledao na taj način, niti sam osetio to, niti će se desiti bilo šta između mene i Milice napolju - dodao je Ranković.

Na pitanja o unutrašnjim sukobima u emisiji, Maja Marinković je objasnila svoju perspektivu:

- Govoriš da je Boginja bezon liga za tebe, a posle akcije se raspituješ da li Boginja i Filip komuniciraju - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekla da devojka ima pravo da iskomentariše, ali mi je najviše zasmetalo jeste to što je uvukla, da sam ja skidala drugaricama muževe u spoljnom svetu. Što su se družile sa mnom?! Na sebe neću dati. Ne smatram nju beton ligom, ja sam nju uvek izdvajala iz tog koša - rekla je Maja.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: