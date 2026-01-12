Slušaj vest

Dragana Spasojević u žiži je javnosti već nekoliko dana zbog bivšeg partnera koji je ponovo došao u Srbiju.

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper, stigao je u Beograd kako bi se video sa pevačicom Minom Kostić sa kojom je već pola godine u ljubavnom odnosu koji su razvili putem interneta. Nakon prvog susreta Mine i Kaspera i prvog intervjua nastao je pravi haos.

Novo oglašavanje

More loših komentara na društvenim mrežama pojavljuje se iz dana u dan, a većina njih je upućena upravo Kasperu. Mnogi govore da je prevarant, da je ista obećanja davao i bivšoj zadrugarki koja nije želela da govori o njemu.

Sada se na Instagramu oglasila i u jeku priče o Kasperovim navodnim lažima i prevarama, ona je poslala snažnu poruku.

- To što je neko glasniji ne znači da priča istinu. Biram tišinu, čuvam svoj mir - napisala je Dragana.

Foto: Instagram

"Kasper je slatkorečiv"

Sadašnji dečko Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, bio je dve godine u vezi sa bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević.

Kako kaže dobro upućen izvor, Kasper ju je verio u Crnoj Gori, gde su bili na odmoru.

Foto: Printscrean

-⁠ ⁠Sve to je trajalo oko dve godine! Kasper ju je odmah pritiskao da imaju decu, veza je bila baš ozbiljna. Ona je upoznala i njegove, koji su divni ljudi, on je upoznao njene. Kasper je slatkorečiv, pa joj je često govorio i da je ona žena njegovog života, da ju je zamišljao i pre nego što ju je upoznao, da ih je sam Bog spojio. On joj je pisao pesme, romane od poruka... Svaki put kada je dolazio u Srbiju, boravio je kod Dragane u stanu u Novom Sadu, ona sama tamo živi. Prsten joj je stavio kada su bili na moru u Crnoj Gori - rekao je izvor za Telegraf.

Povezali ga i sa Milenom Kačavendom

Pojedini korisnici društvenih mreža iznose tvrdnje da je reč o osobi koja se navodno dovodi u vezu sa pričom o „pokojnom vereniku“ aktuelne učesnice rijalitija Elita 9, Milene Kačavende, o kojem je ona u više navrata govorila tokom svog boravka u rijalitiju. U komentarima se mogu pročitati nagađanja da je upravo Mane Ćuruvija osoba za koju se ranije verovalo da više nije živa, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti.

Međutim, za ovakve navode ne postoje nikakve zvanične potvrde, niti su potkrepljeni konkretnim dokazima. Reč je isključivo o spekulacijama koje kruže društvenim mrežama, dok se ni Mina Kostić, ni Kasper do sada nisu oglašavali ovim povodom.