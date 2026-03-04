Slušaj vest

Vesna Gjeorgjieski, bivša menadžerka legendarne pevačice Esme Redžepove, oglasila se za medije i otkrila da je uz nju bila sve do poslednjeg dana.

Tom prilikom govorila je i o Esminim poslednjim danima, iznoseći do sada nepoznate detalje o njenom zdravstvenom stanju.

- Esma je godinama bila dijabetičar, ali moram da budem iskrena, nije marila za svoje zdravlje. Najteži zadatak je bio da se ubedi da ode kod lekara. Tokom turneje u Švajcarskoj joj je pozlilo i kad smo se vratili kući isti dan je išla kod lekara. Ispostavilo se da su joj od dijabetesa stradali bubrezi i nastale su fatalne komplikacije - otkrila je Vesna Gjeorgjieski za Modno.

Poslednji razgovor

1/6 Vidi galeriju Esma Redžepova Foto: ATA images, Dragana Udovičić

Menadžerka je potom ispričala i njen poslednji razgovor sa Esmom Redžepovom.

- Moj poslednji kontakt s njom je bio preko video poziva. Bila sam prehlađena i nisam smela takva da odem u posetu. Kad sam je nazvala bilo je vreme ručka. Ručala je i pričale smo. Ja je pitam za zdravlje, ona se interesuje kako ide zakazivanje nastupa za 2017. Rekla sam joj da pazi na zdravlje, lako ćemo za to i to se kreće očekivanim putem. Nikad neću zaboraviti njene poslednje reči koje mi je rekla: "Proći će ova bolest, ali mi moramo da radimo, treba živeti od nečega" - prisetila se Vesna Gjeorgjieski, pa dodala:

- Za dan, dva joj je jako pozlilo. Bila je u indukovanoj komi iz koje se, nažalost, nije probudila.

kurir / telegraf

Pogledajte dodatni snimak:

28.02.2026. STARS EP587 Izvor: Kurir TV

Pogledajte dodatni snimak: