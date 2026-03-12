Slušaj vest

Odmah na ulasku u Belu kuću upoznala je prvoKristijana Golubovića ne sluteći da će joj taj susret promeniti sudbinu.

Sudbinski susret

Kristijan ju je kao pravi džentlmen sačekao kada je izašla iz automobila i poneo joj kofere. Kristina se predstavila kao pevačica koja je došla da promoviše lik i delo, a Golubović je u to vreme bio srećno oženjen čovek koga kod kuće čeka supruga Ivana sa ćerkicom Verom.

Nekoliko dana kasnije Kristijan i Kristina su postali nerazdvojni, a iz prijateljstva nastala je ljubav kojoj nisu mogli da se odupru. Golubović je pao na njen šarm i pažnju, te je shvatio da sa njom želi da nastavi život. Kada su uplovili u romansu trpeli su razne komentare i pritiske javnosti, novinara, ali i cimera, te su nekoliko puta raskidali tokom učešća.

Ipak, ljubav je pobedila te su nakon izlaska iz rijalitija započeli zajednički život. Kristijan je napustio porodični dom i suprugu Ivanu i sa Kristinom započeo velike planove.

Iako je Ivana, po rečima ljubavnog para pravila probleme i nije olako prihvatila razvod, Kristina i Kristijan su se držali zajedno i trudili da njegovoj ćerkici ništa ne nedostaje.

Sinovi kao kruna ljubavi

Nakon nekoliko meseci, dobili su prvog sina, a ubrzo je Kristina ponovo ostala u drugom stanju i na svet donela drugog mezimca.

Jednom prilikom, Kristina se javno obratila Kristijanovoj bivšoj ženi Ivani i otkrila nepoznate detalje njihovog odnosa.

- Izvini, jel moje dete šugavo? Ja moram tako da pitam, prosto narodski rečeno, šta to nije u redu sa mojim detetom, moje dete nije krivo ni za šta. Zašto je tvoje dete bolje od mog, zašto ja za tvoje dete mogu da odem, nije to samo kupovina, to je od srca, zašto bi to meni kao jednoj ljubavnici palo na pamet u tržnom centru, gledala bih za svoje dete, kao što ona gleda za svoje.

- Ona raspolaže novcem koji je Kristijan zaradio, to je ono što smo on i ja krenuli od nule. Neka je ona njega kaznila i uzela mu sve, ali ona na sve to dobija još, a gde je moje dete u toj priči, to je jedno sasvim normalno pitanje.

- Ja sam jednom htela da namerno kažem Kristjanu, nemoj više ništa da me pitaš, ne interesuje me, idi ti za svoje dete, ali nisam mogla, to nisam ja - rekla je Kristina za "Hype".

Supruga Ivana

Ivana je Kristijana dugo čekala da izađe iz zatvora i sama je podizala njihovo dete, a jedna njena izjava od pre nekoliko godina i brojnih spekulacija da ju je Golubović i u rijalitiju "Farma" prevario, šokirala je mnoge:

- Volim mog čoveka, on je sve moje, prvi i posle njega niko neće postojati, čak i da ne budemo zajedno, on je jednom i zauvek. I da me vara i prevari, dosta više, on će uvek viđati Veru i mene, kad god poželi. On mene zna i ja njega, mi život dajemo jedno drugom. I da se zaljubio i da me je prevario, to ne znači da nas nikada neće videti. Videće nas kad god želi. Dosta više, ne dam svog muža - napisala je Kristijanova supruga na društvenoj mreži tada.

Kristijan o Ivani

S druge strane, Golubović je o braku sa Ivanom, pre javne prevare sa Kristinom pričao ovako:

- Sa Ivanom sam venčan u crkvi jednom i zauvek! I za sto godina ću o njoj misliti da je najposebnija osoba u mom životu! Da bismo se crkveno razveli, treba patrijarh lično da nas rastavi, a ja na to nikada ne bih pristao - rekao je on za medije jednom prilikom.

Krah ljubavi

Činilo se da njihovu ljubav ništa ne može da poremeti, ali desilo se sasvim suprotno.

Kristina je kao grom iz vedra neba na Instagram nalogu javno otkrila da se rastala sa Golubovićem i da više ne žive zajedno što je izazvalo mnoštvo spekulacija i nagađanja.

- Kristijan i ja više ne živimo zajedno. To je sve što ću izneti iz naše privatnosti. Ovo objavljujem jer moj javni nastup i vođenje mreža moraju biti usklađeni sa realnom situacijom, a kao neko ko se bavi influensingom, nema potrebe da krijem ovako velike stvari. Razlog zašto ne brišem fotografije nije skrivanje stvarnosti, već činjenica da neću brisati godine iz kojih smo dobili dvoje dece. Prošlost postoji, ali sadašnjost je moja i tako će ostati - napisala je Kristina.

Kako je Kristijan već objasnio, Spalevićeva je prošla golgotu dok je on bio na Farmi 8, ona je sama sa decom preživljavala razne probleme i selila se nekolilo puta. Pored toga njegovo ponašanje i učešće joj je unelo dodatni nemir, a nakon izlaska iz rijalitija sukobi su eskalirali.

- Kristina je bila opterećena 9 meseci svim i svačim, gledala je sve i svašta. Ja sam glumio, radio, svašta nešto, a to je uticalo na njen mozak i telo... U tom momentu ja sam izašao napolje, a nju je stigao ceo stres, kuća, gungula... Putovanje i Sicilija je samo doprinela tome jer smo poludeli jer su se deca porazboljevala i mi zajedno sa njima. Pale su teške reči... Kada smo se vratili ustanovili smo da nam je ovaj stan negativan i počeli smo da tražimo drugi stan i to je bila dodatna nervoza i svađa. Velike uvrede, loše reči, ljutili smo se jedan na drugog. Mene sve to kraže drži, nju duže... - objasnio je nedavno Kristijan.

Pomirenje

Nakon nekog vremena ljubavni par svojoj ljubavi pružio je još jednu šansu uprkos svemu.

Posle pomirenja odnos je bar na društvenim mrežama izgledao potpuno skladno, ali samo nakon nekoliko meseci, ponovo se dogodila drama.

Konačan kraj

Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu zbog pretnji i nasilja u porodici, saznaju domaći mediji.

Policija u Beogradu u utorak je, 10. marta, Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave s njom, počeo da je vređa, uputivši joj pretnje, a zatim ju je i fizički napao i gurao je.

Istragu vodi Drugo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

"Kristijan i ja više nismo zajedno, niti ćemo ikada biti"

Nakon vesti o incidentu oglasila se Kristina.

- Kristijan i ja više nismo zajedno, niti ćemo ikada biti. Ovog puta biram da ćutim. Hvala svima na razumevanju - napisala je ona na Instagramu.

- Istina je, prijavila sam ga policiji, dobio je zabranu prilaska, ali moram da kažem da nije bilo fizičkog nasilja, ali mesecima unazad se dešava isto. Posle onog letos znala sam ja da tu nema budućnosti, bilo je samo verbalno nasilje, fizičko se nije desilo - saopštila je potom Kristina.

Oglasio se i Kristijan

Kristijan Golubović oglasio se nakon što je u utorak, 10. marta, udaljen iz stana zbog pretnji i nasilja u porodici.

Kaže, "nekad planu", ali se vole.

- Stalno neke spekulacije oko nas. Mi smo takvi, možda nekad planemo, posvađamo se. Ali, mi se volimo i imamo decu, to nas povezuje i ceo život će nas povezivati. Neću da kažem iz ljubavi i poštovanju prema njoj u kakvim smo sada odnosima, ali sve se to izgladi. Radimo i na istom mestu, imamo mi i neke naše šale, ma sve će to biti super - rekao je Golubović za Telegraf.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova