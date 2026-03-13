Sanja Grujić i Marko Stefanović, bivši učesnici "Elite 8", nakon što su napustili rijaliti nastavili su svoju ljubavnu priču, no, međutim, sada se na mrežama povela polemika oko toga da li je došlo do kraha ljubavi, s obzirom da su oboje preudzeli drastične korake!

Šuška se da su raskinuli

Sanja i Marko su, naime, tokom svog boravka često branili svoju ljubav od osude, kako ukućana, tako i gledališta, koje nije verovalo u njih dvoje i pored toga što su zajedno od šeste sezone rijalitija "Zadruga".

Njih dvoje nastavili su sa svojim životima, te su čak i zajedno kupili stan, a Marko je, uz Sanjinu podršku, pokrenuo i svoj brend čajeva za mršavljenje, što neretko objavljuje na svom Instagramu.

Sada su se mreže usijale, s obzirom na to da su njihovi fanovi ostali u šoku kada su ugledali da Marko ne prati više Grujićevu na Instagramu. Naime, kada se ukuca njeno ime, ne izlazi nijedan profil, osim nekih profila podrške.

S druge strane, kada se uđe na Sanjin profil, u odeljak gde se može videti koga to Sanja prati i kada se ukuca Markovo ime, ne izlazi ništa drugo, no njegova fan stranica.

Nakon rijalitija uplovili u biznis vode

Podsetimo, ovaj ljubavni par je nakon rijalitija započeo i privatni biznis. Markova lepša polovina otvorila je sopstveni salon, u koji je uložila pozamašnu sumu novca, o čemu su ranije i javno govorili.

- Mislim da će biti veća dobit, nego što je bilo ulaganje. Ne treba se zaletati, postepeno kako se posao razvija, razvijaće se i ambijent. Uložila sam pola miliona dinara u salon- iskrena je bila Sanja.

Evo zašto su otkazali svadbu

Podsetimo, Sanja i Marko su nedavno otkrili da su zbog rijalitija otkazali venčanje.

- Uskoro će nam biti tri godine veze, ali mislim da neće još doći do svadbe, jer uvek se vratimo u rijaliti i onda sve počinjemo u krug. Što se tiče svađa i problema mi ih nemamo, jer smo preko dana u svojim poslovima, a uveče smo zajedno. Svađaju se parovi kada su ceo dan zajedno, a ovako odlično funkcionišemo – rekla je Sanja dok je Marko dodao:

- Mi se taman napolju naviknemo i onda opet uđemo u rijaliti. Sada su nam želje zajedničko putovanje, a i da se oporavimo od rijalitija. Takve su okolnosti i tako je ispalo da je svadba otkazana i prolongirana. Po izlasku iz “Elite“ odmah sam izbacim čaj i sve je lepo krenulo, a imamo još jednu biznis ideju u planu i ako to ostvarimo možemo da završimo sa poslovnim obavezama – priča Marko, dok Sanja ističe da joj je plan da upiše fakultet.

- Planiram da ulažem u sebe, da dovedem svoj fizički izgled do savršenstva i da upišem Pravni fakultet, ali to ću još videti prijemni je daleko i imaću vremena da se spremim. Pogrešila sam profesiju i treba da se posvetim nečemu što mi ide i što volim. Što se Kije Kockar tiče, taman mogu da razmenjujem skripte sa njom. Svadba neka sačeka da završim fakultet, posle ako bude bio razvod da mogu sama sebe da branim, sa obzirom da je Marko u materiji i parama trebaće mi dobar advokat kad to sve budemo delili.