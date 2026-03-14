Novinarka Irena Radulović, supruga influensera Jovana Radulovića Jodžira napustila je Crnu Goru nakon navodne afere sa intimnom slikom koja kruži mrežama. Naime, Jodžir se oglasio i u lajvu je zajedno sa ženom otkrio da se ne razvodi i da je navodna intimna slika lažna.

Ko je Irena Radulović

Naime, crnogorski influenser Jovan Radulović Jodžir šokirao je javnost kada je rekao da je njegova supruga Irena svojevremeno bila pet godina u emotivnoj vezi sa glumcem Andrijom Miloševićem. Andrija Milošević godinama uživa u braku sa koleginicom Aleksandrom Tomić, a par je nedavno i dobio dete. S druge strane, Jovan je takođe u dugogodišnjem braku sa Irenom sa kojom ima dvoje dece, a evo ko je atraktivna crnka koja je osvojila njihovo srce.

Irena radi kao novnarka na jednoj crnogorskoj televiziji, a javnosti je poznata još od svoje 15. godine kada je radila kao saradnik jedne emisije.

Irena je jednom prilikom progovorila o suprugu i bračnom životu.

- Znamo se dugo, upoznali smo se još dok smo bili osnovci, jer su nam očevi dugogodišnji prijatelji. Uvek se šalim i kažem da je Jovan celi život zaljubljen u mene, ali nikad nije imao hrabrosti da mi priđe na taj način. Zajedno smo sedam, od čega u braku četiri godine. Relju smo dobili u vanbračnoj zajednici, a Irinu u braku.

"Zaprosila je ona mene"

Jovan je istekao da je njegova supruga ta koja je zapravo njega zaprosila.

- Irena je originalna, i bez trunke foliranja, što je meni najbitnije, a danas je retko! Zaprosila je ona mene, pozitivnim testom za trudnoću.

Uživa u Beogradu posle skandala sa eksplicitnim fotografijama

Jodžirova supruga se oglasila iz prestonice i pokazala kako uživa i ne mari za haos koji je nastao na mrežama. Jodžir je govorio o navodima da se razvode i navodnoj fotografiji.

- Ceo život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život - započeo je Jodžir u uključenju uživo.

- Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovde. Kako se niste setili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Posle moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan. Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa - poručio je Jodžir.