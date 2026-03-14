KO JE IRENA RADULOVIĆ ČIJA EKSPLICITNA FOTKA KRUŽI MREŽAMA?! 5 godina bila u vezi s poznatim glumcem, a Jodžira zaprosila testom za trudnoću, evo čime se bavi
Novinarka Irena Radulović, supruga influensera Jovana Radulovića Jodžira napustila je Crnu Goru nakon navodne afere sa intimnom slikom koja kruži mrežama. Naime, Jodžir se oglasio i u lajvu je zajedno sa ženom otkrio da se ne razvodi i da je navodna intimna slika lažna.
Ko je Irena Radulović
Naime, crnogorski influenser Jovan Radulović Jodžir šokirao je javnost kada je rekao da je njegova supruga Irena svojevremeno bila pet godina u emotivnoj vezi sa glumcem Andrijom Miloševićem. Andrija Milošević godinama uživa u braku sa koleginicom Aleksandrom Tomić, a par je nedavno i dobio dete. S druge strane, Jovan je takođe u dugogodišnjem braku sa Irenom sa kojom ima dvoje dece, a evo ko je atraktivna crnka koja je osvojila njihovo srce.
Irena radi kao novnarka na jednoj crnogorskoj televiziji, a javnosti je poznata još od svoje 15. godine kada je radila kao saradnik jedne emisije.
Irena je jednom prilikom progovorila o suprugu i bračnom životu.
- Znamo se dugo, upoznali smo se još dok smo bili osnovci, jer su nam očevi dugogodišnji prijatelji. Uvek se šalim i kažem da je Jovan celi život zaljubljen u mene, ali nikad nije imao hrabrosti da mi priđe na taj način. Zajedno smo sedam, od čega u braku četiri godine. Relju smo dobili u vanbračnoj zajednici, a Irinu u braku.
"Zaprosila je ona mene"
Jovan je istekao da je njegova supruga ta koja je zapravo njega zaprosila.
- Irena je originalna, i bez trunke foliranja, što je meni najbitnije, a danas je retko! Zaprosila je ona mene, pozitivnim testom za trudnoću.
Uživa u Beogradu posle skandala sa eksplicitnim fotografijama
Jodžirova supruga se oglasila iz prestonice i pokazala kako uživa i ne mari za haos koji je nastao na mrežama. Jodžir je govorio o navodima da se razvode i navodnoj fotografiji.
- Ceo život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život - započeo je Jodžir u uključenju uživo.
- Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovde. Kako se niste setili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Posle moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan. Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa - poručio je Jodžir.
- Kažu da postoji snimak, a ako postoji, ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobedila u Exatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga deca pitaju da li su mu se mama i tata razveli - ispričao je on.