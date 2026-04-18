Suprug Šejle Zonić, Armin, kojeg je publika redovno gledala u bekstejdžu kako bodri svoju suprugu tokom najgledanijeg muzičkog takmičenja, odlučio je da napravi drastičan korak u svom životu. Njegovo najnovije obraćanje na društvenim mrežama privuklo je ogromnu pažnju, a početne reči mnoge su na prvi pogled navele na sumnju.

Armin je zapravo doneo odluku da se oprosti od uniforme i konačno posveti svojoj profesiji, s obzirom na to da je završio fakultet za marketing.

Njegova supruga Šejla oglasila se ovim povodom i jasno stavila do znanja šta misli o njegovoj novoj odluci.

- Armin je pre dve godine mene ubedio da se prijavim za Zvezde Granda, a ja njega da konačno počne da se snima. Ponosna sam - rekla je ona.

Foto: Printscreen

Odmah nakon toga, oglasio se i Armin u svom novom videu, u kojem se pratiocima obratio rečima koje su isprva zvučale kao šokantan rez.

- Ako gledaš ovaj video možda je vreme da i ti kreneš drugim putem. Ja sam Armin, bivši policajac, suprug Šejle Zonić, završio sam fakultet za marketing ali ništa od toga nije poenta jer sam godinama gasio sebe i svoju životnu energiju. U srednjoj školi sam bio voditelj jedne dečije emisije i od tada me taj video format jednostavno zabavalja, ali sam čitavu deceniju gasio te želje jer sam radio u policiji. Sad sam u fazi da uđem u nešto novo - napisao je on.

Promenio život iz korena

Armin je na kraju otkrio da mu je rad u policiji doneo dosta toga, ali da je morao da promeni život iz korena.

Šejla Zonić, pobednica takmičenja "Zvezde Granda", dokazala je da su talenat i predan rad savršena kombinacija za uspeh. Iako je publika prevashodno poznaje po njenom moćnom glasu, malo ko zna da ona nosi titulu jedne od najobrazovanijih pevačica na estradi.

Nakon završene niže i srednje muzičke škole, svoje usavršavanje je nastavila na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, gde je uspešno i magistrirala. Status najobrazovanije zvezde "Granda" opravdala je svojim znanjem i impresivnim veštinama, a njenoj posvećenosti svedoči i činjenica da je apsolutni sluhista.

kurir / blic

