Melina Galić izgovorila je sudbonosno "da" novom mužu, britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu u Monaku.

Proslava je planirana da traje tri dana, a zvanice su ljudi iz najbližeg okruženja. Nakon venčanja koje se odvilo u Monte Karlu, Melina je sa novim suprugom i gostima nastavila proslavu u Portofinu koje redovno posećuje svetki džet - set.

Sve je organizovano u hotelu Belmondo Splendido Mare, koji važi za jedan od najskupljih.

Ovim odabirom hotela su mnoge iznenadili s obzirom na to da su u Monte Karlu svoje goste smestili u hotel sa tri zvezdice u kojem noćenje košta 280 evra.

U Portofino su danas stigli brat i sestra Meline Galić.

Ekipa Kurira je usnimila Melininog brata i sestru koji se sada nalaze u Portofinu. Oni su, u ležernom izdanju, opušeno obučeni šetali ulicama italijanskog grada, pred večerašnje slavlje.

Samo za one sa dubokim džepom

U Portofinu je sasvim druga priča. U pitanju je smeštaj samo za one sa baš dubokim džepom, jer je noćenje od 1.900 evra pa sve do 5.000 evra. dakle Melina je u Monaku štedela, a u Portofinu se razbacivala.

Udala se u stajlingu od 10.000 evra

Bivša supruga Harisa Džinovića, za čitavu ceremoniju i slavlje venčanja promeniće nekoliko odevnih kombinacija, a sada smo videli i drugu, nakon one sa sinoćne svečane večere.

Tako je za građansko venčanje, Melina odabrala jednostavnu belu haljinu ispod kolena, čuvenog francuskog brenda “dior”. U pitanju je klasični model sa kragnicom, koji se širi od struka na dole. Gore je imala kratke rukave, a sve je upotpunila sa sandalama na štiklu bele boje i malim bisernim minđušama istog brenda.

Kako saznajemo, cena gotovo identične haljine na sajtu pomenutog brenda je 4.500 evra, ali je ova koju je Melina nosila, urađena specijalno za nju u beloj boji i mladinim merama i željama, pa je cena na kraju ove “custom made” varijante bila 8.000 evra.

“Dior” sandale su koštale 1.050 evra, a biserne minđuše nešto manje od 1.000 evra, tako da je za građansko venčanje, Melina na sebi ponela odevnu kombinaciju i aksesoare od 10.000 evra.

Roditelji prezadovoljni zetom

Roditelji Meline Galić su vidno zadovoljni svojim novim zetom. Tokom čitave večeri, nazdravljali su sa prijateljima. Otac, Sulejman Galić, je bio oduševljen, pa smo videli kako se grli sa mladoženjom. Melinin budući suprug, Džefri je neprestano plesao i bio je najveseliji što ženi Melinu.

"Prijo moja, kako ćemo"

Sinoć su među gostima došle na red i kulturološke pošalice. Nakon prisnosti Džefrija i Melininih roditelja, krenula je da kruži šala da se ovo ponašanje opisuje srpskom pesmom koja glasi "Prijo moja, kako ćemo, prijatelju, lako ćemo". Tokom pozitivne energije koja se osećala cele noći, šalili su se na svoj račun.

