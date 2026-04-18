Pevač Aco Pejović danas ima poseban razlog za slavlje. Naime, rođendan mu je, a svećice sa torte će oduvati u krugu najbližih ljudi.

Aco već godinama osvaja srca publike nastupima i pesmama, ali malo ko zna koliko zapravo pevač ima godina.

Podatak o njegovim godinama iznenađuje mnoge. Folker je danas napunio 54 godine.

Pogledajte kako je izgledao pre 10 godina:

Planovi za ovu godinu

Aco Pejović je jednom prilikom progovorio o planovima za ovu godinu, ali se i osvrnuo na prošlu, 2025.

- I po pitanju poslovnih i privatnih planova mi je bila sjajna, ali moram da naglasim da je neću pamtiti po dobrom jer sam zosta dragih ljudi izgubio, to mi je jedina žal. Ne mogu zaboraviti takve stvari, ali želim da se u 2026. takve stvari dešavaju, za zadravlje se uvek molim Bogu - rekao je on tada i dodao:

- Ja sam dosta toga što sam zacrtao uradio i ostvario. Ljudi su takvi da im nikad nije dosta, pa i ja. Ja sam još uvek tu da radim, pravim, snimam, imam puno planova, ako Bog da zdravlja i sreće, to će se ostvariti.

Ovo je on sa suprugom:

Imao brata blizanca

Aco Pejović rođen je i odrastao u Prijepolju u kojem je detinjstvo proveo s roditeljima i braćom. Ipak, iako je porodica bila njegovo bezbrižno okruženje, jedan nemili događaj pogodio ih je 1976. godine.

"Katastrofalna greška dovela do tragičnog ishoda"

Sam Aco oduvek je isticao koliko je imao lepo detinjstvo s dvojicom braće, a onda je jednom prilikom otkrio kakva je tragedija pogodila njegovu porodicu jer je zbog greške lekara izgubio jednog brata na rođenju. Pejovićeva majka nosila je blizance, međutim, greškom lekara donela je na svet samo jedno dete.

Ovo su slike iz perioda kada je išao u vojsku:

"Mada je i tada postojao ultrazvuk, čuveni doktor iz Beograda nije video da je reč o dve bebe i ta katastrofalna greška dovela je do tragičnog ishoda jer se jedna beba doslovno ugušila. Brat koji je uspeo preživeti imao je samo kilogram i četiristo grama na rođenju, a dobio je ime Radojica, po čuvenoj narodnoj epskoj pjesmi 'Mali Radojica', o čijoj je hrabrosti i izdržljivosti ispevana legenda.

"Uradim ono jedino što mogu..."

- S vremenom sam to prihvatio kao Božiju volju. Ne pitam sebe šta bi bilo kad bi bilo, ali često uradim ono jedino što mogu za njega - zapalim mu sveću kada odem u crkvu. E, sada, ne znam je li to u redu ili nije, pošto kažu da se onima koji nisu kršteni ne pali sveća, ali ja to radim. Duša je duša, pa čak i dok je plod u majčinoj utrobi. I treba ceniti svaki život i ne davati sebi za pravo da ga prekineš. Zato smo svi puno pazili mlađeg brata", ispričao je pevač jednom prilikom.

