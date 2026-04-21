U zemlji kratkog pamćenja i još kraćih principa javnost je ponovo dobila priliku da posmatra jedan od onih preokreta koji više govori o akterima nego hiljade izjava zajedno.

Nekada glasna u svojim osudama, Melina Galić, bivša supruga muzičke zvezde Harisa Džinovića, koja se prošle subote u Monaku udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, svojevremeno je bez zadrške etiketirala porodicu Karić kao "seljake", crtajući jasnu liniju između njih i sebe. Danas ta linija ne samo da je izbrisana već je pretvorena u kumstvo.

Haris je uveo u džet-set

Ovaj zaokret ne bi bio toliko upečatljiv da kreatorka za svoju kumu pred zakonom nije odabrala, ni manje ni više, nego Gocu Karić, pripadnicu iste one porodice koju je, kako tvrde izvori bliski nekadašnjem bračnom paru, tokom braka sa istaknutim estradnim umetnikom na sva usta ogovarala.

Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

Transformacija od otvorenog nipodaštavanja do porodične bliskosti desila se iznenada.

Kako tvrdi izvor odlično upućen u odnose iz tog perioda, upravo je Haris bio taj koji je Melinu uveo u krugove visokog društva, uključujući i porodicu Karić.

- Haris je Melinu upoznao ne samo s Karićima nego i sa svetskim džet-setom. To je logično da joj je kao supruzi otvorio vrata i pružio podršku. Međutim, ono što javnost nije znala jeste da je Melina iza zatvorenih vrata imala potpuno drugačije mišljenje o njima. Za Kariće, koji su, uzgred, jedini iz Beograda otputovali na svadbu, govorila je: "To su seljaci, ne znam šta Brka traži s njima ni zašto ih toliko voli'" - tvrdi izvor.

Nadimak Brka, pod kojim je oslovljavala Harisa u privatnim razgovorima, dodatno odslikava intimni kontekst u kom su te izjave izrečene pred svedocima koji sve pamte.

Skućila se

Sada, kada su odnosi formalizovani kumstvom, ta prošlost dobija novo značenje. Jer kumstvo na Balkanu nije tek simboličan čin. Ono podrazumeva bliskost, poverenje i dugoročnu lojalnost. Upravo zato ovaj zaokret deluje još upečatljivije: od podsmeha do svetinje, od distance do porodične veze.

Ljudi se začudili otkud Karići na veselju

Postavlja se pitanje šta se u međuvremenu promenilo. Da li je u pitanju iskrena evolucija stavova, lično sazrevanje i drugačiji pogled na ljude i odnose? Ili je reč o mnogo pragmatičnijem pristupu, u kom se nekadašnje granice brišu onda kada postanu prepreka, a ne princip.

- Nazvati nekoga "seljakom" nije samo uvreda, to je stav, vrednosni sud i jasna poruka o sopstvenim merilima. Kada se takav stav kasnije zameni bliskošću bez ijednog javnog objašnjenja, teško je ne zapitati se koliko su ta merila uopšte bila čvrsta. Melina je umela da iznese taj stav, pa nam je svima bilo čudno kada smo samo njih videli na tom veselju u Monaku - dodaje naš sagovornik i nastavlja:

Zaokret

- Nije poznato da li je Melina u međuvremenu zaista promenila mišljenje, niti kada je do tog zaokreta došlo. Možda baš onda kada su se životne okolnosti promenile, kada su se putevi razišli i kada je ostala sama da gradi nove odnose i saveze. U takvim situacijama granice često postaju fleksibilnije nego što su bile u stabilnijim vremenima. Ipak, jedno je sigurno, uvek je bolje da se ljudi vole i poštuju nego da se ogovaraju, jer kad-tad se sazna ko je šta o kome pričao. Ali u svetu gde se javne reči lako izgovaraju, a još lakše zaboravljaju, ostaje gorak ukus pitanja: da li su se promenili ljudi ili samo interesi - zaključuje naš sagovornik.

Kariće je ogovarala, a sada se okumili

Haris Džinović se oglasio i izneo svoj stav o venčanju bivše žene.

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam se ja, kad smo se razišli, okrenuo svom životu i svom detetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće... Šta mene briga. Ma kakvi, taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet - rekao je Haris.

Sin Kan nije bio pozvan na svadbu

Podsetimo i na to da se u jeku venčanja Melinin sin Kan, koji nije bio pozvan na svadbu, oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja s majkom i njenim novim životom ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije.

Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.

S druge strane, dok Kan ne želi da bude deo majčinog novog života i nije oduševljen njenim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji stav.

Istina je da majka i ćerka imaju turbulentan odnos, ali uprkos tome, ona održava veoma blizak odnos s Melinom, redovno je posećuje u Monaku i već je razvila prijateljski odnos s njenim novim suprugom milionerom.

Naša ekipa ispratila je venčanje na relaciji Kneževina Monako - Portofino, gde je bila upriličena svadba.

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt s Melinom, ali ona ne želi da komunicira s domaćim medijima.