Kristijan Golubović, svojevremeno je tokom učešća na "Farmi" šokirao javnost kada je u razgovoru sa cimerima ispričao kako je bio jako blizak prijatelj sa glumicom Sonjom Savić,koja je preminula pre 18 godina.

On je tad i naveo da mu je nudila da kupi njen stan za samo 1000 evra.

Kristijan Golubović iznenadio o Sonji Savić

U razgovoru sa cimerkom Jelenom Milošević, poznatijom kao Balerina, Golubović je tad otkrio da su njih dvoje bili bliski prijatelji. Prisećajući se tog perioda, ispričao je anegdotu koja je, prema njegovim rečima, najbolje oslikavala njenu nesvakidašnju velikodušnost.

Naime, tvrdio je da mu je Sonja svojevremeno ponudila da kupi njen stan, tada procenjen na oko 100.000 evra, za simboličnih 1.000 evra, uz mogućnost da ga koristi koliko god želi. Ova priča izazvala je veliko iznenađenje kod njegove sagovornice tad, dok Golubović nije precizirao da li je tu ponudu ikada prihvatio.

Nakon njene smrti, u javnosti su počeli da isplivavaju manje poznati detalji iz privatnog života ove umetnice, uključujući i svedočenja ljudi koji su joj bili bliski. Golubović je tom prilikom naglasio da njena darežljivost nije bila usmerena samo ka njemu.

Kako je ispričao, Sonja je često darivala prijatelje, a on i danas čuva uspomene koje je od nje dobio. Ipak, jedan poklon posebno izdvaja.

- Poklonila mi je servis za ručavanje vredan 6.000 evra. Dok mi ga nije donela, nikada u životu nisam video tako nešto – rekao je Golubović, ne krijući koliko mu taj gest i dalje znači.

"Bila je anđeo, ova ulica se tad ugasila"

Podsetimo, Sonja je rođena u Čačku 1961. godine, a odrasla je i živela u selu Donja Gorevnica. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, a neizbrisiv trag ostavila je u čak 60 filmografskih dela. Preminula je u svom stanu u Beogradu usled uzimanja prevelike doze nedozvoljenih supstanci.

Sonja se nije udavala, niti je imala dece, a njeni roditelji dočekali su ono najstrašnije, da sahrane ćerku jedinicu. Ubrzo je preminuo i Sonjin otac Milovan, a majka Mikaina Savić je želela da nakon svoje smrti celokupnu imovinu preda Gradu Čačku, čak je i 2011. godine potpisala protokol sa gradskim vlastima. Nakon njene smrti 2018. godine, Čačak je celokupnu imovinu Sonje Savić, predao galeriji "Nadežda Petrović" na upravljanje.

Kurir je tokom posete Donje Gorevnice slikao zaostavštinu neprežaljene glumice, ali i od komšija smo saznali "da je bila anđeo". Pred kućom je bio komšija koji je kupio lišće i čistio ulaz, koji je rekao da o kući niko ne brine, uprkos činjenici da je "u rukama" čačanske galerije.

"Jednom godišnje dođu i kao tu nešto počiste, rasklone, zar ne znaju da jednom za godinu dana nije ništa i nije dovoljno? Da nema nas komšija ovo bi sve zaraslo i krenulo bi da propada, pogledajte ovo lišće, zatrpalo je ulaz, šta bi se desilo da ga ja sada nisam sklonio? Velika tuga i velika šteta, onakva legenda, onakav umetnik, a da joj se ovako vraća. Bila je anđeo na zemlji, nema tu šta drugo da se kaže":

Nema potrebe da se brinete što ne možete ući, ne bi imali šta ni da slikate, sve od nameštaja i vrednosti su pokupili galerija i famlija, svako ono što im je bilo potrebno, taj prizor unutra je samo tužan i sraman", rekao je komšija.

Sonjina nekadašnja komšinica je rekla da je glumica "bila nešto posebno".

"Drago mi je što se neko setio naše Sonje, nemojte da pišete ništa negativno o njoj, ona je bila nešto posebno. Koliko god poznata i uspešna bila uvek je imala vremena da popriča sa svima nama, kaže nam "dobar dan" ili se čak ponudi i za pomoć oko nečega ako bi videla da radimo. To je anđeo, kakva tuga i tragična sudbina, valjda je bila neshvaćena, šteta što se sve tako završilo", rekla je komšinica, nakon čega se oglasio još jedan meštanin koji je sretao Sonju Savić.

"Imam samo najlepše reči i verujte da će vam svaka osoba iz ovog mesta i Mrčajevaca to reći. Predivna, prizemna i talentovana žena. Poznavao sam i roditelji, divni ljudi, ali nakon tragedije više nikada nisu bili isti, ne znam šta bih rekao sem da se ova ulica ugasila onog momenta kada se ta porodica ugasila"

"Kuća je u lošem stanju zbog rodbine"

Vođeni tim saznanjima, prema kojima su komšije tvrdile da su sav nameštaj preuzeli članovi porodice i Umetnička galerija "Nadežda Petrović", obratili smo se tad ovoj instituciji kako bismo dobili njihov komentar i razjasnili celu situaciju.



- Videli smo taj tekst i baš smo bili besni, ja nisam baš prava adresa za sve to, a kolega koji je zadužen za taj legat biće tu kroz sat vremena pa će vas kontaktirati. Ono što ja mogu da vam kažem jeste da još uvek nije pravosnažna presuda jer su se žalili naslednici posle smrti njene majke, tako da mi nemamo nikakvo pravo da uđemo u posed i zbog toga je to relativno u takvom stanju posebno sada kada je zima, a inače smo letos imali čak i program oko memorijala koji je rađen u dvorištu, tako da nije to baš sve tako ružno kako vam je možda izgledalo na tom kišnom danu punom lišća, a nije ni sjajno zbog rodbine", rekla jr svojevremeno gospođa za Kurir.