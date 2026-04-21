Porodični odnosi Džinovića i dalje intrigiraju javnost, naročito nakon što je Melina Galić, nekada Džinović, izgovorila sudbonosno „da“ britanskom milioneru Džefriju. Njena ćerka Đina bila je uz nju tokom luksuznog slavlja.

Haris je, s druge strane, indirektno nagovestio distancu od ćerke, ističući da se sada u potpunosti oslanja na sina Kana, koji mu je najveća podrška u Beogradu.

Nakon preseljenja na Azurnu obalu, Melina se povukla iz javnosti i više ne daje izjave, ali je Đina nedavno odlučila da otkrije intimne detalje o majčinom karakteru i njihovom odnosu. Odgovarajući na pitanja pratilaca na društvenim mrežama o tome ko joj je inspiracija u životu, Đina je majku nazvala "dostojanstvenom lavicom" i "borcem tihe snage".

Tom prilikom je naširoko pisala o Melini, ističući: "Moj majkić! Ona je pravi borac, nikad nije skinula osmeh sa lica, niti mi uskratila zagrljaj, šta god da se dešavalo". Harisova naslednica je tom prilikom otkrila i da bi Melina "njene haose ugasila u trenu ako je pozove"

Koliko je Melina brižna, uprkos tome što više ne žive zajedno, svedoči i Đinino priznanje o majčinim neprospavanim noćima. "Ne može da zaspi dok ne zna da sam stigla kući, čak i kada smo na različitim kontinentima", otkrila je Đina, dodajući da joj majka uvek uliva mir, sigurnost, podršku i ljubav, te da joj je posvećen i iskren prijatelj.

Đina danas često posećuje Melinu u Monaku, gde su redovno viđene kako zajedno uživaju u izlascima, restoranima, koktelima i šopingu.

Melina nije bila srećna zbog ćerkinih izbora

Ipak, njihov odnos nije uvek bio bez trzavica, a obeležila su ga i javna neslaganja. Melina je svojevremeno javno izražavala nezadovoljstvo zbog Đininog stila života, objavljivanja izazovnih fotografija sa golim stomakom i preteranog eksponiranja na mrežama Instagram i TikTok.

Kreatorka je tada priznala da ne može da shvati ćerkinu potrebu za komunikacijom sa nepoznatim ljudima, ističući da je Đina povodom toga "bila upozorena, savetovana i zamoljena", ali da je na kraju odlučila da time želi da se bavi jer je ekstrovertna na oca.

Haris Džinović otpisao ćerku jednom rečenicom

Podsetimo, u izjavi je pomenuo samo jedno dete, što je u javnosti izazvalo dodatnu pažnju i brojne komentare, s obzirom na to da je njihova ćerka Đina Džinović prisustvovala majčinom venčanju.

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam se ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu i svom detetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet", rekao je on za domaće medije.