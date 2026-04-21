Sanja Vučić tokom emisije "Zvezde Granda" koja se emitovala prošle subote, ušla je u ozbiljnu raspravu sa svim članovima žirija. Poznato je da Sanja u ovom takmičenju ima svoje kandidate, koje ona sprema, a upravo zbog jednog kandidata desila se rasprava kakva se dugo nije videla u ovom takmičenju.

Nakon što je Sanjin kandidat završio svoje predstavljanje, glasovi nisu bili onako kako je pevačica očekivala, a kada je žiri krenuo da komentariše izvođača, Vučićeva je ušla u sukob sa svima, osim sa Aleksandrom Milićem Milijem.

Svađa sa Đorđem Davidom

Budući da su komentarisali njegovo pevanje kao "dosadno" i "smorno" pa je ušla prvo u verbalni okršaj sa Đorđem Davidom.

- Ti molim te, "on pojma nema"...Ajde molim te...aj tebe da čujem...slušala sam tvoje izvedebe.....

- Ne verujem da većina žirija nije upoznato sa repertoarom koji je Rizo pevao i nikad nisu čuli te pesme, ne znaju kako se te pesme pevaju. Rizo je bio perfektan, tačan kao sat, energija nikad bolja, ja sam se naježila na prvoj pesmi do kraja. Nije fer da se pevač komentariše na osnovu repertoaru "nije mi se svideo repertoar, malo je tužan..." - odbrusila je Sanja.

Odgovorila i Ani Bekuti

- Mnogo je crno, mračno...mene si smorio, mnogo mi je bilo mračno - nadovezala se Ana.

Sanja je odlučila da i Ani obrazloži sve.

- Ne postoji sluh za takve pesme? Zar zaista ovde treba da s epevaju samo vesele pesme to je takv tehnika pevanja i on je odradio tako kako treba da se peva drugačije ne može, da je pevao čisto to bi bilo pogrešno, Đole bi to rekao...budi iskren Đole...drugo kao ne možeš to da osetiš, naravno d amože on je muzikalan, ima sluha razvaljuje i šokirana sam ovim rezultatom

- Od 1. do poslednje note si bio falš u 2. pesmi odgovorno ti tvrdim - dodao je Đorđe.

Mili se uključio u polemiku poručivši da momak ne treba da kopira bilo koga već da bude za sebe.

- Vratićete snimak, videćete momak je razvalio. - rekla je Sanja, na šta se Keba nadovezao:

- Ja ga nisam nagrdio

- Nagrdili ste ga svi zajedno - bila je izričita ona.

Kako je tekla rasprava i koliko je Sanja bila nervozna možete pogledati u videu ispod.

