Melina Galić, nekada Džinović izgovorila je sudbonosno „da“ britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu, svega dve godine nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića.

Raskid njenog braka sa Harisom iznenadio je javnost, posebno imajući u vidu ranije njene izjave u kojima je isticala tradicionalne vrednosti i uverenje da je napravila pravi izbor u ljubavi i braku.

- Ja ne mogu da komentarišem nikoga osim sebe, ja sam tradicionalna, ja se svojim izborom izuzetno ponosim, a složićemo se da mi je dobar izbor. Ne znam šta da vam kažem, možda se to nosi iz kuće, to nije danas moderno i feministički, ali meni su porodica i brak ono što me čini najviše srećnom, i da me pitate šta bih izabrala, mislim da bih se odrekla "Hamela" za sekundu, samo da mi to smeta u porodičnim odnosima i vremenu sa suprugom i sa decom - rekla je svojevremeno Melina i istakla da joj je upravo suprug najveća podrška kada je njen posao u pitanju.

- Stvar je u tome da Hari ima drugu vizuru osobe koja je pored njega, on je video taj neki potencijal u meni kojeg možda ni ja nisam bila svesna. Ja za sebe nisam znala da sam u stanju ovoliko da radim. Jednostavno, čovek nekada ne veruje sam u sebe koliko neko pored njega, i taj kad vas prati i gura onda steknete to samopouzdanje i hvala Bogu to je baš ono što se desilo nama - rekla je tada ona.

Sin Kan nije bio pozvan na svadbu

Podsetimo i na to da se u jeku venčanja Melinin sin Kan, koji nije bio pozvan na svadbu, oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja s majkom i njenim novim životom ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije.

Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.

S druge strane, dok Kan ne želi da bude deo majčinog novog života i nije oduševljen njenim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji stav.

Istina je da majka i ćerka imaju turbulentan odnos, ali uprkos tome, ona održava veoma blizak odnos s Melinom, redovno je posećuje u Monaku i već je razvila prijateljski odnos s njenim novim suprugom milionerom.

Naša ekipa ispratila je venčanje na relaciji Kneževina Monako - Portofino, gde je bila upriličena svadba.

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt s Melinom, ali ona ne želi da komunicira s domaćim medijima.

Pljuvala porodicu Karić

Podsetimo, nekada glasna u svojim osudama, Melina Galić, bivša supruga muzičke zvezde Harisa Džinovića, koja se prošle subote u Monaku udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, svojevremeno je bez zadrške etiketirala porodicu Karić kao "seljake", crtajući jasnu liniju između njih i sebe. Danas ta linija ne samo da je izbrisana već je pretvorena u kumstvo.

Postavlja se pitanje šta se u međuvremenu promenilo. Da li je u pitanju iskrena evolucija stavova, lično sazrevanje i drugačiji pogled na ljude i odnose? Ili je reč o mnogo pragmatičnijem pristupu, u kom se nekadašnje granice brišu onda kada postanu prepreka, a ne princip.

- Nazvati nekoga "seljakom" nije samo uvreda, to je stav, vrednosni sud i jasna poruka o sopstvenim merilima. Kada se takav stav kasnije zameni bliskošću bez ijednog javnog objašnjenja, teško je ne zapitati se koliko su ta merila uopšte bila čvrsta. Melina je umela da iznese taj stav, pa nam je svima bilo čudno kada smo samo njih videli na tom veselju u Monaku - dodaje naš sagovornik i nastavlja:

- Nije poznato da li je Melina u međuvremenu zaista promenila mišljenje, niti kada je do tog zaokreta došlo. Možda baš onda kada su se životne okolnosti promenile, kada su se putevi razišli i kada je ostala sama da gradi nove odnose i saveze. U takvim situacijama granice često postaju fleksibilnije nego što su bile u stabilnijim vremenima. Ipak, jedno je sigurno, uvek je bolje da se ljudi vole i poštuju nego da se ogovaraju, jer kad-tad se sazna ko je šta o kome pričao. Ali u svetu gde se javne reči lako izgovaraju, a još lakše zaboravljaju, ostaje gorak ukus pitanja: da li su se promenili ljudi ili samo interesi - zaključuje naš sagovornik.