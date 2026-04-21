Slušaj vest

Goran Ivanović, osnivač popularnog “Goci benda”, početkom aprila hitno je operisan u Kliničkom centru u Beogradu. Zbog ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, pevač je morao da se podvrgne zahtevnoj intervenciji, nakon koje je usledio oporavak.

Foto: Preent Screen

U javnosti se sada pojavila njegova prva fotografija posle operacije. Na njoj Goran pozira u pidžami, u društvu prijateljice, dok se na vratu jasno vidi flaster na mestu hirurškog zahvata.

Pevač se nakon intervencije oglasio i otkrio kako teče oporavak.

"Osećam se dobro posle duge i teške operacije koja je juče izvedena u KCS odeljenju pejsmeker. Hvala puno što ste se setili", poručio je Goran.

"Trebalo mi je mnogo vremena da se izborim sa problemima"

Nažalost, ovo nije prva ozbiljna zdravstvena bitka kroz koju je Goci prošao, jer je ranije već operisao srce i preživeo moždani udar. Njegov život obeležile su i brojne porodične tragedije koje su se ređale jedna za drugom.

"Taman sam počeo da pevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a posle njega poginuo je sin mog brata, koji je imao samo 18 godina", ispričao je Goci jednom prilikom. Nakon toga, preminula mu je majka za koju je bio izuzetno vezan, a kasnije mu je preminuo i brat.

1/4 Vidi galeriju Goran Ivanović Foto: Printscreen/Youtube, Screenshot YT, ANTONIO BAT/EPA

Uprkos teškim udarcima sudbine i narušenom zdravlju, pevač je istakao da je nakon svih nedaća uspeo da nađe snagu.

"Nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je mnogo vremena da se izborim sa problemima".