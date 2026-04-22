Sudbinski susret Meline Arnold, ranije Galić, u javnosti poznata kao Melina Džinović, bivše žene Harisa Džinovića, sa novim suprugom Džefrijem Polom Arnoldom dogodio se verovali ili ne u taksiju.

Kurir ekskluzivno saznaje da je kretaorka milionera iz Velike Britanije upoznala na neobičan i neočekivan način, a kako se i sama pohvalila prijateljicama, to je bio susret koji joj je promenio život.

Neobična situacija

Naime, nakon turbulentnog perioda i završetka dugogodišnjeg braka sa Harisom Džinovićem, koji je godinama bio pod lupom javnosti, Melina je daleko od očiju radoznalih pogleda nastavila svoj život između evropskih metropola. Ni manje ni više nego u Kneževnini Monako. A onda se dogodio trenutak koji bi, bez preterivanja, mogao da bude uvod u romantičnu dramu.

Kako se poverila bliskim prijateljicama, tog dana sve je izgledalo sasvim obično. Poručila je taksi koji je trebalo da je odveze do aerodroma. Nije ni slutila da će se upravo u tom vozilu odigrati susret koji će joj promeniti život iz korena. Vožnja je dobila neočekivan tok kada ju je vozač uz izvinjenje upitao da li bi mogao da primi još jednog putnika.

Zna da iskoristi svaki trenutak

- To je filmska priča. Melina je poručila taksi da se vozi do aerodroma. Ne znam kuda je letela, ali taksista je ljubazno upitao da li može da poveze još jednog gospodina. Malo jeste to čudno jer taksista kada uzme putnika retko kada vozi i drugu mušteriju. Možda je to bila posebna situacija ili sudbina. Nešto jeste, ali ovo je lično Melina pričala svojim prijateljicama - govori naš izvor.

Upravo ta, naizgled beznačajna odluka, promenila je sve. U vozilo je ušao gospodin koji je, kako se kasnije ispostavilo, Džefri Pol Anrold, imućni biznismen iz Velike Britanije.

I dok bi mnogi pomislili da se milioneri kreću isključivo uz lične vozače i luksuzne limuzine, život je još jednom pokazao da pravila ponekad ne važe.

Posebna energija

- Ovde u Monaku istinski bogati ljudi retko koriste taksi, ali ovo je očigledno bila neka posebna situacija ili prosto sudbina. Razmenili su kontakt, nakon čega su nastavili druženje. Eto, razgovor koji je započeo sasvim spontano ubrzo je prerastao u nešto više. Već tokom vožnje među njima se osetila posebna energija. Ona mu je pričala o modi, a on je uživao, kada su izašli prvi put na večeru Melini je sve bilo jasno i ko je on i koliko je uspešan. To je bilo dovoljno da joj se dopadne još više i da joj razlika u godinama ne smeta - zaključuje naš izvor.