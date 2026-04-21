Influenserka Zorana Jovanović koja je javnosti već deceniju poznata kao Zorannah, stala je na ludi kamen i sada joj uz ime više ne stoji Jovanović, već prezime Rum.

Još 26. februara izabrala je večnu ljubav sa svojim tadašnjim partnerom, a sada već suprugom Elojem. Njihovo venčanje dogodilo se u Americi.

Nije bilo svadbe

Prošle godine, influenserka je naglasila da klasične svadbe neće biti.

- Trenutni plan je da ne pravimo svadbu, već samo da se potpišemo - rekla je Zorana ranije, a potom se tako i odigralo.

Kako se sve odigralo po njenoj želji, nastupili su masovni komentari o njihovom venčanju. Zorana je kroz smeh sve to prokomentarisala.

- Izgleda da su ljudi očekivali kočije, orkestre, pet venčanica… Pre deset godina, kad sam se često slikala u venčanicama, meni je sve to delovalo jako kul, ali što više ideš na tuđa venčanja, sve više shvataš da su svadbe veća radost za familije i prijatelje nego za mladence. Posebna priča je ako mlada i mladoženja dolaze iz različitih kultura, pa treba praviti miks, koji iziskuje mnogo uklapanja. Recimo, ja vrlo malo slušam stranu muziku, a trebalo bi da pola svadbe bude baš ona kako bi se i druga strana super provela - istakla je influenserka, pa nastavila.

Venčanje van plana

- Plan je bio da odemo negde, da napravimo lepe fotografije i da se istetoviramo. Međutim, kad smo se venčali, svi su bili gladni, a to svi smo nas dvoje, moja drugarica i njegov drug. Otišli smo u divan grčki restoran 'Mandolina'. Posle ručka je na red došlo slikanje, ali je bilo veoma toplo a sako, koji sam nosila kao haljinu, napravljen je od materijala za kapute (smeh). Prvobitna ideja je bila da se venčam u duksu, ali se Eloj više 'skockao', pa sam pomislila – sada i ja moram da se bolje obučem. Posle slikanja mi je bilo toliko vruće da sam želela samo da dođem kući i skinem sako. Naručili smo hranu i gledali seriju - rekla je ona, a zatim objasnila o kakvim tetovažama je reč.

- On moje ime, a ja njegovo. Eloju je skoro celo telo istetovirano, ostavio je jedno malo slobodno mesto za mene i celu nogu za dete, ako ga budemo imali, a valjda hoćemo - ispričala je, sada već, gospođa Rum, nagoveštavajući da razmišljaju o prinovi.

Odmah počeli da žive zajedno

Kako su se brzo razumeli, Zorana otkriva da je odavno imala utisak kao da već i jesu u bračnoj zajednici.

- Ne mogu da kažem da imam takav osećaj od prvog dana, ali mi smo odmah počeli da živimo zajedno, a ja da koristim njegovo prezime, jer je ono stajalo na poštanskom sandučetu. Slično je i kad zakazujem tretmane ili bilo šta drugo, jer ko će da speluje Jovanović. On me od leta 2023. svima predstavlja kao svoju ženu, tako da je nama ovo bilo samo stvar administracije.

"Prvi put nemam razlog da žalim"

- Došli smo sredinom januara, tako da tek treba da vidimo šta ćemo i kako ćemo, jer imamo par opcija. Čekamo da prođe Svetsko prvenstvo u fudbalu, pa da budemo sigurni da ostajemo. Eloj jeste potpisao ugovor na tri godine, ali kod fudbalera se nikad ne zna. Prvi put u životu nemam razloga da se zbog nečega žalim. Nedavno sam, na pitanje kada ćeš se vratiti, odgovorila, ako nikada više ne izađem iz Amerike, biće mi OK (smeh). Dve i po godine provedene u Holandiji opisala bih kao teške i depresivne. Znam da se u istim gradovima ljudi osećaju drugačije, ali meni njihov 'hladni' mentalitet uopšte nije prijao. Za više od dve godine sam našla jednu i po drugaricu, a ovde sam već tokom prve nedelje imala deset. Naravno, nisam dete pa da danas nekoga upoznam, a sutra mislim da mi je prijateljica, ali to su devojke s kojima mogu da odem na kafu - zaključila je Zorana za Blic.

