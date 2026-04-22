Kan Džinović sin Meline Džinović i Harisa Džinovića već duže vreme uživa u idiličnoj vezi sa svojom partnerkom Sarom, a ni ona ni on ne vole estradu i javni svet, pa su retke prilike kada ih možemo videti zajedno.

Njih dvoje često putuju zajedno, a Kan je jednom prilikom podelio sliku sa letovanja i pokazao kako uživa sa lepšom polovinom.

Harisov sin je pravi džentlmen

Domaći mediji jednom su uhvatili Kana sa izabranicom kada su napuštali vilu, odnosno kada je lepa brineta ulazila u taksi koji ju je čekao.

Kan ju je ispratio sve do vozila, a na putu do istog neprestano su se držali za ruke.

Devojka je sve prisutne očarala svojim izgledom, a na sebi je imala kratku haljinu sa dubokim dekolteom kojom je istakla svoje izvajano telo. Nedavno su se pojavili i na koncertu njegovog oca, pa se i tada moglo primetiti da Kan vrlo vodi računa o svojoj partnerki.

Sin Harisa Džinovića u prvom redu na očevom koncertu

Loš odnos sa majkom

Melina Džinović sada Arnold, udala se prošlog vikenda u Monte Karlu za britanskog milionera Džefrija Arnolda. Na njenom venčanju bila je i njena ćerka Đina Džinović, ali je sin izostao. Kako smo kasnije saznali on nije ni pozvan na venčanje, a njihov odnos je toliko zahlađen da ga je Melina jednom prilikom srela u restoranu u Beogradu i okrenula glavu.

Ime dobio po gradu

Kan je dobio ime po gradu na Azurnoj obali. Melini Džinović posebno mesto u njenom srcu zauzela je Azurna obala, poznata po svojoj eleganciji, luksuzu i jedinstvenoj atmosferi. Očarana lepotom tog kraja, kristalno čistim morem i šarmom poznatih primorskih gradova, Melina je odlučila da deo te magije prenese i u svoj privatni život, posebno na naslednika sa čim se i Haris složio.

Upravo zbog toga, ime za naslednika nije birano slučajno, ono nosi simboliku bezbrižnosti, lepote i glamura koji su obeležili jedan važan period njenog života.

