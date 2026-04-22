Slušaj vest

Mitar Mirić konačno je progovorio o odnosu sa Zoricom Marković. Dugo se spekulisalo da su bili u vezi, pa i da su planirali venčanje, a sada je pevač otkrio pravu istinu.

- Ma ne, ona je moja koleginica, kao sestra... Ja sam je prvi vodio na turneje '82. Živeo sam kod nje u Zvorniku gde je živela sa jednim čovekom. I danas smo dobri...

Propuštene prilike u karijeri

Osim o privatnom životu, pevač je otvoreno progovorio i o propuštenim prilikama u karijeri. Na pitanje da li je istina da je prvobitno on trebalo da otpeva "Plavog slona" sa grupom "Tvins" (pesmu koja je proslavila Eru Ojdanića) i da li se kaje što je odbio takav hit, Mitar je izjavio:

- Ja sam tada imao velike hitove i tada promenio imidž... Pored toga gde još i Plavog slona, mada je to hit, svaka čast... I dan danas je Ciganče hit, nije klasičan narodnjak...", rekao je u Amidži šou.

1/8 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Nemanja Nikolic, Kurir Televizija, Printscreen

Prvi sam otvorio narodnjake u Sava centru

Poznato je da je Mirić bio prvi narodnjak koji je napunio Sava Centar, a na pitanje o ponavljanju takvog uspeha i velikom koncertu u Beogradu, pevač je iznenadio odgovorom i pecnuo svoje saradnike:

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Pritnscreen

- Prvi sam otvorio narodnjake u Sava centru... Sve osim Arene, nadam se uskoro da će biti, ako nastavi da me laže organizator, moraću da menjam organizatora... Može i Taš...

Pevačica Zorica Marković u životnoj priči koju je dala za Kurir, govorila o situaciji kada su je venčali sa Mitrom Mirićem.

- Znači, razvedem se i onda me udaju za Mitra Mirića! Ha-ha-ha! Al' čekaj! To je sve zajebancija, sad ću da ti objasnim tu priču! To da su svi mislili da smo se nas dvoje tajno venčali. On je meni, bre, kao četvrti brat! On je na svojim koncertima imao po petnaest hiljada ljudi, a ja sam mu bila specijalni gost. Nismo se razdvajali. Imao je poverenje u mene toliko da sam mu sačuvala pare da kupi prvi stan. Njemu je šok bio koliko smo zarađivali, toliko da nismo mogli da potrošimo. Džakove para od ulaznica smo imali. Bilo je mnogo ljudi, a turneja je trajala preko mesec dana. Ja sam tada imala hit, bila popularna i u kombinaciji s Mitrom haos smo pravili.

Kurir.rs