Pevačica Kristina Denić, koja je ranije učestvovala u "Zvezdama Granda", pa bila članica grupe Ministarke zajedno sa Milicom Jokić i Kijom Kockar je u drugom stanju.

ona je ovu vest objavila na svom Instagramu kada je postavila fotografije sa partnerom, pevačem Stefanom Sretenović, na kojima se jasno vidi trudnički stomak.

- Lepe vesti od nas. Stiže pojačanje, a mi se polako spremamo za novo poglavlje u našim životima - napisala je ona na Instagramu.

Kristina Denić

Takođe, oni su objavili video u kojem im pas donosi balone u roze boji, pa su tako otkrili da čekaju devojčicu.

Inače, Kristina i Stefan su već dve godine u braku. Njih dvoje nastupaju zajedno na privatnim slavljima dok u klubovima svako radi sa svojim bendom.

Kristina Denić

Inače, njih je spojio posao i reklo bi se da u njihovom slučaju ne važi ono staro, samo što dalje od pevačice ili pevača, jer ljubav ne poznaje granice i ne bira trenutak kada će se dogoditi.

