Slušaj vest

Pevačica Maja Šuput prvi put je otkrila detalje razvoda od supuga Nenada.

- Svi su saznali u junu, ja sam se razvela u martu, a papire sam predala u januaru. Šest meseci sam ćutala - priznala je pevačica Maja Šuput u podkastu „Nema labavo by IN magazin“ i time dala do znanja da je njen razvod od Nenada Tatarinova bio daleko od „sveže vesti“ kakvom su ga mediji predstavljali.

Živeli zajedno i posle razvoda

Iako su se formalno razišli, njihov svakodnevni život još neko vreme nije se previše promenio.

1/7 Vidi galeriju Maja Šuput i bivši suprug Foto: Pritnsceen/Instagram

- Ja sam tada i dalje živela sa bivšim mužem. Sve je normalno bilo, mi smo se razveli i otišli u Dubai, Nenad, Bloom i ja - otkrila je pevačica.

Vest o razvodu prošle je godine izazvala veliki interes javnosti, naročito jer je par bio u braku šest godina i često su delovali skladno.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svako svojim, ali i dalje živimo u porodičnom okruženju. Razvod je već neko vreme iza nas, za nas je to prošlo, svršeno vreme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza, više u stilu „hvala ti na svemu i srećno dalje“ - napisala je tada Šuput.

U vezi sa 19 godina mlađim

Posle razvoda Maja se upustila u nov ljubavni odnos. U pitanju je 19 godina mlađi Šime Elez, a to se otkrilo kada mu je javno čestitala rođendan uz nekoliko fotografija koje je objavila sa različitih destinacija, a na kojima su zajedno i prisniji nego ikada.

1/5 Vidi galeriju Maja Šuput s novim dečkom Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Neka ti je najsrećniji. Ostani tačno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan, a opet toliko veliki. Ostani zauvek toliko raspevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taksiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato srećan ti rođendan, a sve ostalo… Ma, sve znaš - napisala je Maja na mrežama.

Elez je "gospodin savršeni", tačnije muškarac za kog se borilo preko 20 devojaka u Hrvatskom rijaliti programu.

Šime je svakoj posvetio pažnju, a iako je izabrao svoju pobednicu, ubrzo se sve završilo, a sada uživa u vezi sa pevačicom.