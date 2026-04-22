Aca Lukas, regionalna megazvezda čija popularnost ne bledi decenijama, odlučio je da stane na kraj višemesečnim nagađanjima i javno raskrinka pokušaje narušavanja njegovog ugleda.

U oštrom obraćanju na Instagramu, pevač je demantovao navode o navodnoj zabrani putovanja i nastupa u inostranstvu, poručivši kako istina uvek izađe na videlo, a njegova karijera ide dalje punom parom.

Sve glasnije tvrdnje kako mu je onemogućen rad u zemljama Evropske unije Lukas je nazvao čistim izmišljotinama. Istakao je kako su ti napadi bili usmereni ne samo na njega, već i na njegov tim predvođen Sašom Mirkovićem, vlasnikom Hype produkcije, ali da planovi za veliku evropsku turneju ostaju nepromenjeni.

U svom prepoznatljivom stilu, Lukas nije štedeo reči za one koje smatra odgovornima za podmetanja, nazivajući ih „lažnim prijateljima“ koji su mu pokušali ugroziti egzistenciju i „kruh kojim hrani porodicu“.

„Ima ona poslovica: "što je babi milo, to joj se i snilo", ali ono što se babi snilo, nije se ostvarilo. Te priče da Aca Lukas ne može u inostranstvo upravo padaju u vodu. Uskoro se vidimo u svim gradovima Evrope“, poručio je pevač, dodavši kako su pokušaji opstrukcije uz pomoć određenih krugova iz Švedske bili potpuno uzaludni.

Lukas je naglasio kako su on i Hype produkcija profesionalnošću i regularnošću „svetlosnim godinama ispred konkurencije“. No, tu nije stao, najavio je i konkretne protumere protiv onih koji su mu radili iza leđa. Najavio je strategiju „legalne konkurencije“ koja će protivnike pogoditi tamo gde ih najviše boli, po džepu.

„Bivšem drugu mogu poručiti samo jedno: Ovo će ti biti kazna! Gde god ti budeš zakazao koncert sa svojim izvođačima, budi siguran da ćemo i mi u tom gradu zakazati svoj nastup. Sada ćete videti kako mi radimo“, bio je jasan Lukas, najavljujući da će konkurencija od sada biti pod „budnim okom“ njegovog tima.

Dok se prašina oko navodnih zabrana sleže, jasno je da Aca Lukas ne planira da uspori.

U nedeljama koje dolaze, publika širom Evrope može očekivati brutalne provode, dok estradu, po svemu sudeći, čeka nikad užarenija sezona i prava bitka za svaki klub.

