Srpska pevačica Teodora Džehverović progovorila je o mogućoj udaji, ističući da ne želi da pravi veliku svadbu. Ona naglašava da ako se to nekada dogodi, biće u intimnoj atmosferi sa malim brojem zvanica.

Ona je, takođe, pričala o sukobima sa kolegama ali je i odgovorila na pitanje da li ima partnera kog ne prikazuje javnosti.

Bliski ljudi joj borave u Dubaiju

Pored toga, Teodora je prokomentarisala aktuelnu situaciju u Dubaiju, budući da je njen brat Savo Džehverović upravo tamo sa porodicom.

- Pa mislim, kako čovek da se ne uplaši? Pogotovo što mi nismo tamo. Dobijemo neke druge informacije. Apsolutno je nemoguće da kažemo super ništa. Uvek treba čovek da razmišlja pozitivno i da veruje da će sve biti u redu. Ja sam nekako i htela tako da se nosim sa celokupnom situacijom i zbog moje porodice i zbog njih i oni su stvarno bili onako pozitivni. Uh i dalje su se trudili naravno i i zbog nas, ali eto opet ponavljam drago mi je da je za sada sve u redu i samo da tako ostane - ispričala je Teodora.

"Mama je stalno zvala"

Ona se, potom, nadovezala na to kako je sve njena majka, Gordana Džehverović, podnela.

- Mama je stalno zvala. Samo ih zovemo i pitamo da li se nešto dešava. Sve je u redu, sve je za sada stabilno. Tako da, eto neverovatno šta šta sve može u životu da da čoveka zadesi. Preko noći tako čujemo neke informacije, samo da smo živi i zdravi i da je Bog sa nama. Mislim da pogotovo u ovakvim trenucima čovek zaista shvati suštinu života - iskrena je Teodora.

Iako joj ćerka zarađuje ozbiljnu sumu novca mama Džehva živi kao običan svet.

Nove pesme

Pevačica se osvrnula na svoju muzičku karijeru i ispričala da li ima u planu nešto novo.

- Pa da. Uh, da li mogu nešto više da ti otkrijem? Ne, zato što ne znam ni kad će biti gotovo. Prilagođavam se situaciji, puštam ljude da oni odrade svoj posao, pa onda da dođe na mene red. Tako da krčka se i verujem da će doći nešto baš dobro. Zaboravljamo da uživamo u poslu, zaboravljamo da uživamo u tim trenucima. Toliko nam prolaze dani kao samo daj nešto, a onda zaboravljaš koliko si to zapravo želeo. I ja zaista nisam neko ko sad trenutno želi nešto da grabi, nego što mi je suđeno neka mi dođe i tako živim i osećam se ja opuštenije, nego kada sam non-stop pod nekom tenzijom. Da li će biti, šta će biti, kako će biti? - rekla je.

O Evroviziji

Džehverovićka je pričala na temu Evrovizije ističući da ne vidi sebe na takvom takmičenju.

- To je pitanje koje mi se postavlja što od bliskih ljudi što naravno i i od vas novinara. Ali ne znam, ja ću biti iskrena. Nemam trenutno potrebu i ne vidim trenutno sebe u svemu tome. Eto jednostavno se tako osećam. Da li će se to promeniti u nekoj budućnosti možda i hoće, ali sada mi je iskreno nekako fokus na onome trenutno što imam da to održavam i da to bude što bolje - iskrena je Teodora, a potom je prokomentarisala ovogodišnjeg pobednika pomenutog takmičenja.

- Opet ću biti iskrena. Nisam gledala zbog ove situacije i zbog mojih nekih stvari. Možda je sramotno i krivo mi je što PZE nisam ispratila u potpunosti. Tako da, najiskrenije, ne mogu ni da dam neki specijalan komentar. Iskreno, ja stvarno mislim da negde tako se i ponašam i stalno podržavam i ljude koji su na početku jer ne mogu sebe uopšte da stavljam sada u neku kategoriju, mislim šta to znači? Ja sam srećna zbog svega što mi se desilo, ali sutra svega toga može i da ne bude. - zaključila je, pa nastavila.

- Tako da nikada nisam gledala to iz ugla da neću da se prijavim drugih ljudi ili zato što su oni manje poznatiji od mene, pa sve treba da budem u istom košu. Ne, nego jednostavno sve je celokupno kada uzmem u obzir odricanje, pripremu i moj život kako bi izgledao u tim momentima. Iskreno mislim da psihički nisam spremna za tako nešto - istakla je pevačica.

Ljubavni život

Otkrila je detalje iz ljubavnog života.

- Ne, nisam zaljubljena. Opet razumem i da morate to da pitate, je l'? Ali mislim da je za mene najbolje da to ostane prosto kao što je i do sada. Mene su stvarno povezivali sa raznoraznim muškarcima i ja sam se borila sa tim da prihvatim da je to deo mog posla i da bukvalno svako ima pravo danas da kaže da sam ja sa nekim i da će ljudi to prosto poverovati. Tako da bilo mi je stvarno teško da prihvatim sve to spajanje sa nekim ljudima sa kojima nemam veze, i onda sam rekla sebi ne želim uopšte ni ono što jeste da priznajem i potvrđujem. Neka sve ostane u moja četiri zida i na kraju krajeva, koliko god da ja predstavljam javno svoj život i porodicu, mislim da nema potrebe da drugi ljudi znaju jer na kraju dana ja sam tu zbog muzike. Ljudi stvarno vole sve da znaju. Ja sam uvek nekako stava da svako radi kako misli da treba, a ljude to ne treba da zanima - rekla je.

O spekulacijama

Kako je u javnosti često bila povezivana sa raznim muškarcima, Teodora je dala svoj komentar na to.

- Dešavalo se da me ljudi pozovu i pitaju da li je istina za na primer tog i tog kada me povežu u medijima. Prvo se svi kod kuće začudimo i onda krenemo da se da se zezamo na taj račun. Nekako tako ovaj smo prihvatili. Ja zaista moram da kažem da imam podršku i svojih prijatelja i svoje porodice da šta god i kakva god da je situacija kroz koju ja prolazim, da uvek imam njihovu podršku - ispričala je.

O odnosu sa Tamarom Milutinović

Teodora i Tamara Milutinović su zajedno nastupale u grupi "Đavolice". Javnosti je njihova svađa poznata, međutim, Teodora ističe da prošlost treba da ostane prošlost.

1/6 "MALTRETIRALE SU ME GODINU DANA" Tri ĐAVOLICE harale su scenom, onda se sve RASPALO, sav prljav veš isplivao tek posle

- Pa mislim da su to neke dečije bubice. To je kao da sada ne znam ti kada si bila dete imala neku drugaricu vi ste se svađali. Bukvalno treba tako da gledamo jer mi smo jako mlade ušle u sve to. Svaka je za sebe želela najbolje i to naravno u grupi mora da se oseti. Srele smo se na aerodromu. Ja sam završila sa čekiranjem i krenula je cela ekipa, pozdravile smo se normalno i drago mi je da su te stvari nekako sada iza nas. Ali valjda eto ja sam stvarno mlada ušla u sve ovo sa 18 godina i evo, 10 godina kasnije mislim naravno da drugačije razmišljam. Tako da eto krivo mi je što sam nekada onako napravila neku neku grešku te vrste - iskrena je pevačica.

O udaji

Ona ističe da nije tip osobe koja voli velika venčanja.

- Pa nisam ja bila onaj tip koji je nešto preterano razmišljao o venčanju. Ne zato što nisam želela da se udam, nego to nije bilo prioritet. Neće biti to sve u smislu, svadba za pamćenje, već nešto mnogo intimnije. Barem ja to tako zamišljam za sada. Ako se prsten posle prosidbe pojavi, naravno da će se videti na ruci, nemam ja potrebu bilo šta da krijem - rekla je iskreno pevačica.

Kurir.rs / blic

