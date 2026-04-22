Haris je svojevremeno otkrio da je upoznao snajku.

- Sin zna kakva je snajka, upoznao sam je, fina i lepa devojka. Nisam ja agencija za davanje ljubavnih saveta, da mogu davao bi ih sam sebi, ali ako zatraži pomoć od mene, dobiće je. Ja sam bio potpuno drugačiji u njegovim godinama, on je jedno fino dete, jedna stvar nas veže, a to je sport, ima trening dva puta dnevno i zdravo se hrani - rekao je Haris, pa progovorio o ženama:

- Svašta se nešto promenilo, žene su prilazile i ranije, ali ne u ovolikom broju, žene su sada slobodnije. Smatram da još uvek muškarac treba da napravi prvi korak. Nije da me nijedna žena nije zaintrigirala, ali to su neke žene koje su meni nedostupne. Ja sam slobodu uvek imao, najgora stvar koja može muškarcu da se dogodi jeste da mu žena oduzme slobodu, a još pogubnija je po nju. Šta znam, ljubav se desi, nisu moje godine za neku ljubav" - rekao je Haris.

Kan je pravi džentlmen

Meidji su svojevremeno uhvatili Kana sa izabranicom kada su napuštali vilu, odnosno kada je lepa brineta ulazila u taksi koji ju je čekao.

Kan ju je ispratio sve do vozila, a na putu do istog neprestano su se držali za ruke.

Devojka je sve prisutne očarala svojim izgledom, a na sebi je imala kratku haljinu sa dubokim dekolteom kojom je istakla svoje izvajano telo.

Haris sa Kanom ima otvoren odnos

Pevač ne krije da sa sinom ima otvoren odnos, te ga često savetuje oko devojaka.

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Ja mu kažem: "Eto vidiš". Kaže on: "Jao, kakav si ti lav" - govorio je Haris ranije

Loš odnos s majkom

U jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije. Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.