Javnost već danima bruji o odnosu rijaliti učesnice Sofije Janićijević i njenoj aferi sa Danetom koji ima 70 godina. Ovog puta, ona je progovorila o njemu i otkrila koliko novca je potrošio na nju.

- Objasni nam rečenicu: "Može mi se, to je moja sposobnost" - pitao ju je Đukić aludirajući na njenu izjavu.

Sofija na to nije ćutala, već mu je odgovorila.

- Da, moja sposobnost je da takvu energiju šaljem da ljudi mogu da me zavole, a da nemaju ništa sa mnom. Ti ljudi, a konkretno Dane, znao je kakvu kafu volim, da li stavljam šećer i ostalo. Pratio je sve strimove gde sam ja, znao je sve moguće detalje. To je moj fan, da, dala sam više pristupa jer sam primala poklone i novac, to je jedina moja greška - rekla je Sofija.

- Kolika je svota novca koju je čika Dane potrošio na tebe? - upitao ju je Bora.

- Nemam pojma, ne znam ni okvirno - odgovorila je Sofija.

- Neko je rekao da je u pitanju 30.000 evra samo na garderobu - nastavio je Bora.

- Moguće, ne znam - ostala je zagonetna Sofija.

- Opiši nam kako si provela dan sa Danetom u Makedoniji - tražio je Đukić.

- Lepo sunčano jutro, nije bilo oblačno, sunčano. Ništa. Dva tri koraka koliko je mogao da hoda, picerija, parče pice. Ušla u svoj auto, vratila se u Srbiju i to je to. Poruke koje imamo, u mom su telefonu, nisu lažne. Ako je sve to lagao, tu polovinu, možda čovek priča a da me je lagao da ne priča. Lančić sam sama kupila i zato nisam osetila težinu da bih o tome pričala u ovom objektu - rekla je Sofija.

Poruke sa Danetom

Podsećamo, kako se slutilo da joj je on verenik, Sofija je ranij demantovala tu tvrdnju, kao i da ju je finansirao, međutim onda je isplivala prepiska.

Na društvenoj mreži Iks, pojavila se prepiska koju su navodno vodili Sofija i njen stariji momak.

Otac jednog prijatelja potvrdio informacije

Podsetimo, Sofijin do skoro prijatelj Dača Virijević, javno je govorio o njenom odnosu sa Danetom, a nedavno je njegov otac prokomentarisao pomenute navode.

Srđan je takođe za medije govorio da je Sofija u tajnoj vezi sa četiri decenije starijim čovekom.

- Sećate se da sam rekao još na početku da se Dača ne kreće na mestima gde i Sofija po noćnim klubovima i da nije iz te priče? Šta reći o devojci koja je u vezi, tj-. verena za 40 godina starijeg čoveka koji je teško bolestan i dementan, zbog novca interesa i koja je u rijalitiju bila sa Terzom kome je žena bila u drugom stanju?! Normalna devojka to ne radi, nadam se samo da se neće nikada pomiriti i da Danilo neće preći preko ovoga.

