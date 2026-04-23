Slobodan Batjarević Cobe prisetio se jednog nastupa kada se zabrinuo za svoj život. Njemu je usred veselja stigla ceduljica sa jezivom porukom.

- Pevam ja igranku, i u jednom trenutku stiže mi papir: Cobi, da spremiš celu kasu ili živ nećeš izaći - ispričao je pevač, pa nastavio:

- Sačekao sam da se pesma završi i da muzika stane, i ja šta ću u tom trenutku...

Iako mu nije bilo svejedno, ističe da se nije uplašio za svoj život.

- Nisam se uplašio, nisam! Znam kod koga peval, znači mnogo je bitna ta situacija u startu kad ideš da znas gde pevaš, da li je to klub, da li je koncert, ko organizuje sve to?

Cobe je nastavio da objašnjava razvoj situacije, te je rekao da je onda pozvao i gazdu i to javno pred svim gostima.

- Ništa ja, završila se pesma i na mikrofon: "Gazda, javi se kod muzike". Gazda dolazi i čita papir, lele brate, gazda ludji od svih. Kaže: Neka izađe taj i taj odmah, da vidimo ko to hoće da preti Cobiju.

Na kraju je otkrio i kako se završila igranka na kojoj je pevao.

- Niko nije hteo da se javi, pa nisu ludi. Ništa ja nastavio da pevam, završila se igranka, niko nije došao -ispričao je on za Blic.

Opelo po kolegama

Slobodan Batjarević Cobe, nikada nije krio da je romske nacionalnosti i kako kaže time se ponosi i svoje poreklo obožava. Pevač je sada u jednom intervjuu otkrio da mnoge njegove kolege su Romi ali da to kriju.

- Ima toliko romskih pevača i pevačica koji se foliraju na estradi da nisu Romi, da se ja toga gadim, veruj mi. Neću da pominjem koje su to osobe, ne želim da se svađam ni sa kim, ali ima ih itekako. Do juče su bili Romi, a sad su popularni i nisu više Romi. Mene to nervira brate, šta meni fali što sam Rom? Još mi svi kažu: "Cobe ti si najlepši", ja se divim mojim Romima. Šta im je to teško da kažu? Ne moraju oni non-stop da propagiraju, ali na primer kad se desi neka situacija i vrti se ta neka tema, onda kažeš: "Pozdrav za moje Rome", kao što ja to radim - rekao je Cobe za Hype.

Pevač kaže da ne zna zašto to rade i ističe da je Džej Ramadanovski uvek sa ponosom govorio o svom poreklu.