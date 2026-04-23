Pevačicu Branku Kolarov javnost je upoznala kao učescnicu u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno". Pevačica ne krije da se godinama borila za potomstvo, a onda joj se dogodilo da rodi trojke.

Ona je u tridesetim pronašla čoveka svog života, međutim suočila se sa preprekom koja ju je slamača. Godine su samo odlazile, a njena želja za prinovom nije se gasila, ali se nije ni realizovala dugo. Pevačica nikad nije odustala od svog sna da postane majka.

- Udala sam se 2011. godine, tada sam već imala 31. godinu. Imala sam sve, partnera, sve uslove za lep život, ali se pojavljuje jedan problem, potomstvo se ne dešava. Mi smo bukvalno pet godina tražili načina da postanemo roditelji, a 1. januara 2016. godine sam se porodila i rodila sam trojke - rekla je iskreno ona.

Dve ćerke i sin

Početak godine joj je doneo i novi lični početak za nju i njenog supruga. U njihov topao dom stigli su Maša, Staša i Uroš odjednom. Nakon toliko godina truda i pokušavanja, pevačica je ispunila svoju najveću želju. Na ovaj način, sebi je dokazala da je sve moguće ako dovoljno želiš.

Godinama kasnije, Branka priznaje da je odgajanje troje mališana odjednom preveliki poduhvat i još veći izazov. Međutim, ona je naglasila da za nju ne postoji veći motiv nego kada je upravo oni bodre dok nastupa.

- U suštini, za mnoge stvari je to izuzetno ozbiljan zadatak. Sa druge strane, oni vam daju energiju i vetar u leđa. Onda kad mislite da nešto ne možete, znate da morate i tako idemo dalje. To mislim da me drži u ovom mom poslu i da mi oni daju punu podršku. Ja sam naravno danas mogla doći bez njih, znajući njihovu narav da su malo nestašni, ali mi je jako značilo da su tu i baš mi je drago što su bili onakvi kakvi jesu - istakla je Branka, koja ističe koliko je ponosna majka.

