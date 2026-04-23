DIREKTOR GRANDA SE OGLASIO O GAŠENJU MUZIČKE EMISIJE: Nakon glasina da je kraj takmičenju, stavio je tačku i obratio se javnosti
Na mrežama su počele da kruže glasine o navodnom kraju popularne emisije "Zvezde Granda". Tim povodom, prvo se oglasila voditeljka takmičenja, Ana Sević, a potom i Goran Šljivić, direktor koji je nasledio tu poziciju od pokojnog Saše Popovića.
Ana je prvenstveno dobila direktno pitanje od svojih pratilaca na mrežama o eventualnom završetku sezone ove emisije. Voditeljka je odgovorila samouvereno i otkrila planove koje produkcija priprema.
Pitali su je da li je u subotu, nažalost, poslednja emisija "Zvezde Granda", pa je Sevićka odgovorila:
- Ne znam gde ste čuli tu info ali pogrešna je. Kidamo rejtinge do juna pa od septembra ponovo - pisalo je.
Oglasio se direktor
Goran Šljivić, novi direktor produkcije, oglasio se i stavio tačku na glasine o kraju emisije. Direktno iz Trebinja, gde se i odvijaju audicije za predstojeću sezonu.
- Ponovo smo kod vas za izbor kandidata za 'Zvezde Granda' sezonu 2026/2027 godina. Ovo je već postala tradicija, da smo u Trebinju svake godine, zato što dajete dobre kandidate, vrlo bitne za naš šou program", poručio je Šljivić i dodao da veruje da će novu zvezdu Granda pronaći baš u tom gradu.
