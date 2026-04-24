Luka Dončić trenutno igra za Los Anđeles Lejkerse. Smatra se za jednog od najboljih evropskih igrača u istoriji košarke.

Naša ekipa posetila je nedavno Lukin rodni grad Ljubljanu. Obišli smo kraj u kome je odrastao i išao u osnovnu školu da porazgovaramo s njegovim sugrađanima, ali i da na licu mesta fotografišemo sve luksuzne nekretnine u njegovom vlasništvu koje vrede milione evra.

Najpre smo otišli u miran porodični kvart - Savsko naselje, gde je Luka proveo prve godine života i napravio prve košarkaške korake. U blizini porodične zgrade nalazi se i njegova Osnovna škola "Miran Jarc". Njegov talenat je brzo prepoznat, pa se priključio omladinskom pogonu kluba Union Olimpija.

Komšije iz njegove ulice ponosni su na njegov sportski uspeh.

- Luku znam od malih nogu. Kad god sam ga sreo, uvek je sa sobom nosio loptu. Nije se odvajao od nje. Imao je psa koga je stalno vodio u šetnju. Neverovatan je, ponosni smo na njega. Njegovi majka i otac, Mirjam i Saša, dosta su uticali na Luku, ali se ona baš jako žrtvovala i uložila u njega. Bio je ovde u poseti prošle godine, Mirjam živi u ovom kraju, gde ima i svoj kozmetički salon. Tu u parku je obnovio i košarkaške terene, gde je kao dete trenirao. Uvek kad dođe u Sloveniju, prvo što uradi je da ode da poseti svog dedu Potrbina, koji se nalazi u staračkom domu. On ne može da govori, pa se sporazumevaju pisanjem na ceduljicama - rekao nam je ovaj Slovenac.

Iz ovog skromnog dela grada, uputili smo se u centar Ljubljane, gde je košarkaš nedavno kupio stan u novom stambenom kompleksu Palas Šelenburg. U pitanju je penthaus, čija je cena 4,2 miliona evra. Otvaranju je prisustvovao i Lukin otac Saša, a jedan od stanova u ovom kompleksu poseduje i Dino Merlin.

Dončić vreme u Sloveniji provodi i u vili u Smledniku u severozapadnom delu Ljubljane, poznatom po luksuznim rezidencijama i u blizini golf terena. On je ovu nekretninu kupio 2019. za 1,84 miliona evra, i to od kompanije koja je u vlasništvu njegove majke. Vila ima 341 m² i nalazi se na parceli od 1.408 m². Košarkaš je i vlasnik susedne parcele od 1.079 m². Na imanju se nalaze i privatna košarkaška i teniska igrališta, što doprinosi njenoj ekskluzivnosti. U toku su i radovi na održavanju vile.

Iz Smlednika smo krenuli ka Zadobrovi, istočnom predgrađu, ka vili koja je u izgradnji i koju je kupio 2022. za 1,9 miliona evra, i to preko kompanije koja je registrovana u Dalasu. Na tom mestu on je kupio kuću koja je srušena prošle godine. Na njenom mestu već neko vreme postoji gradilište s mašinama, a cela lokacija je ograđena zaštitnom ogradom.

Prema građevinskoj dozvoli, 26-godišnjak gradi porodičnu kuću s pripadajućim spoljnim, saobraćajnim, parking i komunalnim uređenjem. Pošto se radi o zamenskoj gradnji, nova kuća mora biti istih gabarita kao prethodna. Stara kuća je imala 367 m² raspoređenih na tri etaže, plus skoro 50 kvadratnih metara garažnog prostora. Pored nje se nalaze i dve veće parcele površine preko 9.000 m² , na kojima se nalazilo i košarkaško igralište.

U slovenačkim medijima, svojevremeno se pisalo da je Dončić za ovu kupovinu bio spreman da izdvoji novac ne toliko zbog same kuće već zbog prostrane okolne parcele koja mu pruža veću privatnost. Kupoprodajna cena ove nekretnine bila je četvrta najviša u Sloveniji te godine. Zanimljivo je da parcele oko kuće imaju status poljoprivrednog zemljišta, što znači da na njima nije dozvoljena gradnja.

Kada se sve sabere, slovenački košarkaš, koji je miljenik i srpske nacije, samo za nekretnine u svom rodnom gradu iskeširao je skoro osam miliona evra, dok je sada njihova cena na tržištu mnogostruko veća. Što je prava sitnica, s obzirom da Luka godišnje prihoduje čak 58,5 miliona dolara.