Goran Bregović jedan je od najupsešnijih muzičara na našoj sceni, a može se pohvaliti da je jedan od estradnih ličnosti koji ima najviše nekretnina, s obzirom da njegova imovina vredi preko 35 miliona evra.

Popularni Brega poseduje 2 vile u Beogradu, a ima i stanove i garsonjere u Zagrebu i Parizu, na Crnogorskom primorju, Jahorini.

Međutim, dok jedna vila u srpskoj prestonici izgleda kao pravi porodični dom, druga podseća na zatvor. Ogromna građevina sive boje sa velikim crnim prozorima i velikom ogradom prolaznicima liči na dom za one sa druge strane zakona. Kako se ranije pisalo, Brega je za ovu kuću dao 2 miliona evra.

Nekretnine kupovao jer se boji siromaštva

Brega je jednom prilikom izjavio da je pokupovao silne nekretnine iz straha od siromaštva.

- Ceo život imam strah od siromaštva. U inostranstvu nije kao kod nas, kad si na ulici, nemaš tetku da odeš na ručak, nemaš ujaka da posudiš novac. U ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Zbog tog sam straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile... Sad više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - ispričao je jednom Bregović.

Komšije: Dolazi u market kao sav normalan svet

Goranovi susedi su nam jednom ispričali da ga povremeno viđaju i da se ponaša "kao sav normalan svet".

- Viđamo ga često s obzirom na to koliko on boravi ovde. Uglavnom je na motoru kada god je suvo vreme. On je jedan normalan čovek koji ide u prodavnicu isto kao i svi drugi, ali definitivno je atrakcija gde god se pojavi - ispričala je jedna mlađa gospođa, a radnica obližnje piljare potvrdila je njene reči.

- Dođe Brega kod nas kada je u Beogradu. Kupuje osnovne životne namirnice, pa svima nam treba hleb. Vole ljudi kada ga vide ovde, uvek imaju neko pitanje, dobace ponešto, ali on nema problem s tim. Svakome se javi, nasmeje, odgovori - rekle su komšije.