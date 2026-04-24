Pevačica Katarina Grujić progovorila je o proširenju porodice. Katarina je godinama u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem, kojem bi, kako kaže, volela da rodi petoro dece.

- Kada smo Marko i ja počeli da se zabavljamo, znala sam da je on čovek mog života i da ću ostariti sa njim. Ne umem da objasnim kako sam to tačno mogla da predvidim, ali intuicija mi je govorila da je on taj. Otad verujem svom instinktu - kaže Kaća i dodaje da je Katja njihovu ljubav dodatno ojačala, zbog čega žele još dece.

Maštamo o proširenju porodice

- Često se šalim, pa kažem da ću Marku roditi minimum troje dece, a da će Katja dobiti i brata i sestru. Naravno, ne bih se bunila ni da imamo petoro dece.

Govoreći o svakodnevici koju dele, pevačica priznaje da su razgovori o prinovi sve češći i da oboje jako žele da njihova porodica postane brojnija.

- Od kada se Katja rodila, Marko i ja maštamo o proširenju porodice. Voleli bismo da joj podarimo brata ili sestru, ili čak oboje, iako znamo da će biti onako kako Bog odluči, i onda kada za to bude vreme - kaže pevačica.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram, Milica Stanojević

Najizazovnija uloga je majčinstvo

Ona ne krije da je majčinstvo najizazovnija i najodgovornija uloga koja joj je dodeljena.

- Život s decom nije ono što gledamo na društvenim mrežama. Tamo je sve idilično, majke su sređene i doterane, a deca mirna i nasmejana. U realnom životu, majke čuvaju, kuvaju, brinu, vaspitavaju, kažnjavaju, i to ume da bude iscrpljujuće, naročito ako, pored toga, gradite karijeru, nastupate, putujete... Ali isto tako, od dece dobijamo najveću, najčistiju i najiskreniju ljubav, koja ni sa čim ne može da se meri. Nema tog aplauza i tih para koje mogu da zamene jedan zagrljaj i poljubac moje ćerke - kaže ponosna majka.