Regionalna muzička zvezda Maja Berović tokom prethodnog dana objavila je novu pesmu koja nosi naziv "Omiljena bivša", a sudeći po komentarima ne zna se da li je veću pažnju izazvala sama pesma ili spot koji je prati.

Izvesno je da je Maja publici donela novi hit, što je bilo jasno i već nakon objavljivanja tizera i refrena, koji su se masovno delili na društvenim mrežama.

Pesma je po objavljivanju ušla u trending posle samo sat vremena i to od Srbije, preko Slovenije i svih zemalja regiona, pa sve do Austrije.

U originalnom spotu Maja je savršeno iznela zanimljivu glumačku ulogu, ali tokom samog snimanja nije baš sve teklo po planu, pa je Berovićeva doživela malu neprijatnost kada je, potpuno neočekivano, na nju skočio pas!

Naime, za potrebe spota na set je doveden prelepi doberman, a u jednom trenutku, dok je Maja ležala na ležaljci i pozirala, desila se neprijatnost. Kada je spontano podigla ruku kako bi napravila određeni pokret, pas je to očigledno protumačio kao komandu i skočio je na nju, što je pevačicu na trenutak uplašilo.

Maju Berovic napao pas na snimaju spota Izvor: Privatna arhiva

Maja se štrecnula jer nije očekivala da će to da se desi, ali je ostala smirena i profesionalna, dok je ceo tim na kratko zaustavio snimanje.

Srećom, nije bilo posledica jer pas nije agresivan, pa je snimanje ubrzo nastavljeno u dobrom raspoloženju.

Pas koji je skočio na Maju već bio u njenom spotu pre 9 godina

Inače, pas koji se skočio na Maju, već se ranije našao u njenom spotu.

Kadar sa prelepim dobermanom, Maja Berović je delila u spotu za pesmu "To me radi", koju je snimila sa Jalom Bratom i Bubom Korelijem pre 9 godina. Tada nije bilo nikakvih nezgoda.

Podsetimo, Maja Berović nakon uspešnog albuma "X" i dueta "Habibi" sa Reljom Popovićem, vredno radi na novim pesamama.

Za novi album je angažovala tim sa najboljim muzičkim rezultatima već dugi niz godina - Dejana Kostića i Dragana Brajovića Braju, a "Omiljena bivša" uvertira je za isti.

Datum izlaska Majinog 11. studijskog albuma još nije poznat, ali je muzička zvezda istakla da svetlost dana neće ugledati tokom leta.