Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić osuđen je za prebijanje Nataše Šavije na tri godine zatvora uslovno. Naime, Šavija ga je optužila da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, sada je spor završen, a Stefan Karić je osuđen za nasilje.

- Preležala sam godinu i po dana zbog tih povreda, a on je dobio tri godine uslovno, osim ako prekrši je l’ to uslovno, prekrši u pretnjama. Ne znam sad da li je to prekršaj. To što je moja porodica prošla, a i što sam i ja prošla, razočarana. Što se njega tiče, naravno, vadiće svoje d**e kako zna i ume.

Šavija ističe da je dobro i zdravstveno i psihički.

- Da, naravno, hvala Bogu. I oko mi je dobro, nije uopšte kako je bilo na početku. Našla sam dobre hirurge. Bog me uvek čuva, kao što će i Bog da naplati, sve što treba.

"Videli smo se"

Natašu su mediji pitali da li i koliko puta se srela sa Stefanom “oči u oči” tokom peroda kad su bili u sudskom postupku.

- Imala sam susret na sudu kad se on izvikao na mene da njemu prete neki moji, na oči sudinice. Znači, izvikao se bukvalno nasred sudnice u prisustvu svih i advokata i mojih roditelja. Drugi susret licem u lice je isto bio u sudnici kad se on pojavio posle ne znam kojeg ročišta. Ja sam dolazila tako uzaludno kao da sam ja kriva. Dok se on konačno nije pojavio, je l’, dok nije ispeglao neke stvari. Ja sam sad oslobođena pojavljivanja, jer mi je dolazilo ono kao ili ću biti privođena ili moram da se pojavim, a ja se pojavljivala, a njega nema - kaže ona, ističući da je nastavila sa svojim životom dalje:

- Tako je, tako je. Hvala Bogu. Znači, meni je to ostalo u prošlosti. Presuda se već desila, ne znam pre koliko, piše na presudi. Ne dozvoljavam više da se priča uopšte o tome u porodici ni u mojim krugovima uopšte. Ta tema je isparila već odavno. Ne želim tu negativu da uvlačim. Pošto je bilo nekih insinuacija da sam uzela neke pare od njega, pa da smo se primirili i da sam ja tu kao povukla ručnu. Međutim, ja sam se povukla. Ja sam bukvalno u ovih poslednjih nekoliko dana čula da sam ja dobila neke pare od njih, pa sam ja kao povukla. Ne postoje pare koje mogu da zamene no što je prošla moja i uža i šira familija. Ne znam koja bi presuda mogla da me zadovolji.

Šavija je otkrila i da li je u prethodnom periodu imala kontakt sa Osmanom Karićem, Stefanovim ocem.

- Meni je njega iskreno žao kao oca kakvog sina ima jadan. Verovatno strepi svako veče kad ovaj izađe, kad se napije. Pogotovo sada na Ibici, Bože sačuvaj, svako veče, ko zna šta će biti tamo. Šta će otac jadan. Mi nismo u komunikaciji. U nekom momentu smo popričali onako ljudski. Ne mogu prosto da krivim njega, čovek mi ništa nije uradio. Od td nemamo nikakav kontakt, niti planiram da imam, niti da imam vezu sa ovim osim ovo kratkotrajno što objavljujem čisto da se zna da je presuda donesena i da je kakva, takva, ali kriv je.

Godinu dana sam imala modricu na licu

Ružno želi da zaboravi i nastavlja dalje:

- Nastavila sam život već odavno. Godinu i nešto dana, ja sam bila u kućnom pritvoru bukvalno. Godinu dana sam imala modricu na licu. Sve što bi rekla je beskorisno. Beskorisno jer sam se toliko dala u medije da ga predstavim onako kakav jeste i sudu sam isto dala sve moguće, ništa lažirano. Na kraju dobije presudu kakvu dobije.

kurir / blic

