Snežana Jovanović Šikica proslavila se hitom koji joj je doneo enormnu popularnost i ali zaradu.

Zahvaljujući samo jednoj pesmi sagradila je čak tri kuće, a zanat je ispekla u kafani.

"Ne stidim se posla koji radim"

Šikica za sebe kaže da je "Ciganka" i da je ponosna zbog toga.

- Ja sam ciganske, ne romske nacionalnosti, ne stidim se da kažem da sam sprska Ciganka. Godinama radim pošteno svoj posao, ne fantaziram. Ja sam uvek ista, kako sam počela, takva sam i ostala. Ne stidim se posla koji radim. I dan danas smatram da nisi pevač ako ne prođeš kafanu, kafansku školu i fakultet. Kad prođeš kafanu, onda znaš da si zreo čovek. Mislim da svaki pevač mora da prođe kafanu, svadbu, šatore da bi dostigao nešto u životu - govorila je Šikica za Grand.

Šikica se nikada nije stidela da je uvek želela svojoj publici da izađe u susret, čak i kada su čudni zahtevi u pitanju.

Pevala na drvetu i kamionu

- Normalno da mi muzičari moramo da napravimo štimung gde god da je. Ja sam pevala nekada i na drvetu i na kamionu, ne stidim se toga. Sad mogu da izađem na ulicu i da pevam, da se snađem ako zatreba. A sad je moderno da pevaš po restoranima, dobro tu su i šatori… Mada, nedostaju mi vašari - istakla je ona i dodala da su muzičari nekad bili raspoloženi za šalu na nastupima, što je danas retkost.

Jednom prilikom se prisetila i anegdote, te je otkrila kako je njen muzičar završio na drvetu.

- Bio je jedan naš prijatelj koji je popeo violinistu na drvo i uzeo sekiru i počeo kao da seče to drvo.To su bile šale i to je zapravo čar našeg posla, čisto da ne bude dosadno. Muzičar mora uvek da bude raspoložen - rekla je Šikica i poentirala:

- Uzmeš mikrofon, ideš, upadaš i simpatičan si ljudima samo ako se uvek smeješ i ako im lepo priđeš. Takav je posao, iako ti nije do pevanja, prosto moraš da se smeješ - zaključila je pevačica.