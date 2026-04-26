Slušaj vest

Foto: Kurir

Iako je Melina pokušala da sve organizuje u strogoj tajnosti, naša ekipa je bila na licu mesta i prenosila je sve detalje venčanja i slavlja iz minuta u minut.

Modna dizajnerka je s pripremama venčanja s britanskim milionerom počela još pre nekoliko meseci, kako bi svih 70 zvanica koje su ugostili bilo zadovoljno, a prema priči našeg izvora s mesta događaja, za modne detalje koje je ponela na ceremoniji uz svoju "dior" haljinu čekala je bukvalno do poslednjeg trenutka.

Melina i Džefri stižu na svoju svadbu

- Već znate za priču i skandal koji je Melina napravila pre nekoliko meseci u butiku "Ermes" u Monte Karlu, kad nije uspela da dođe do željene tašne. Sad joj je opet za venčanje trebala jedna krajnje limitirana tašnica iz njihove ponude, pa je 9. aprila, dakle, samo devet dana pre venčanja, uspela da obezbedi retku "ermes keli" od 6.400 evra, koju je i nosila na samoj ceremoniji venčanja, ali i kasnije na slavlju u Portofinu. Kako bi se osigurala na vreme, ona je 3. aprila kupila još jednu pismo-tašnicu od 3.650 evra, do koje se lakše dolazi, ali i da bi zaposlenoj u butiku objasnila da joj je pomenuta "keli" potrebna za skorašnje venčanje. Kako je već imala podužu listu kupljenih proizvoda kod njih, prodavačica je razgovarala s menadžerom, koji joj je "aminovao" i ovaj model. Rekli su joj da dođe za nekoliko dana i unapred su joj čestitali venčanje. Tako je i bilo, a na svadbenoj ceremoniji Melina se nije odvajala od nje i komplimenti su samo pljuštali - priča naš sagovornik.

Foto: Printscreen

Zanimljivo je i da je u pomenutom butiku, istog dana kad je njena majka došla po svoju tašnicu, bila i Melinina i Harisova ćerka Đina Džinović.

Kako saznajemo, i ona je, poput svoje mame, redovan kupac u "Ermesu". Upravo u radnji ovog prestižnog francuskog brenda, Đina je sebe takođe obradovala novom tašnom, ali i svadbenim poklonom za svoju mamu pred njeno venčanje s Britancem.

Uslikali smo

- I Đina, kao i njena mama, obožava "ermes". Kupuje često preskupe tašnice i aksesoare, a neretko uzima i mamine, pa dele. Sada je pred mamin veliki dan sebe počastila tašnom od 5.700 evra, a tu je kupila i mami poklon za venčanje. Izabrala je ni manje ni više nego svileni komplet - pidžamu od "tričavih" 4.700 evra.Samo gornji deo košta 2.200 evra. Tu majicu i pantalone možete nositi i kao komplet za spavanje, ali i tokom dana napolju. Što bi se reklo, dva u jednom (smeh). Kao što se vidi po ceni, nije štedela, a Melina je ostala bez reči kad je videla šta joj je ćerka kupila. Baš se prijatno iznenadila i skroz je pogodila njen ukus - zaključuje naš izvor.

Foto: Printscreen

Podsetimo, drama u butiku "Ermes" nastala je krajem prošle godine jer tamo važe posebna pravila za kupovinu određenih modela tašni, tačnije kvote, koje je Galićeva prošle godine uveliko premašila. Njoj su tada zaposleni objasnili da joj u tom trenutku nije dozvoljena kupovina nove "birkinke".

Foto: Petar Aleksić, Kurir

Melina je tada toliko počela da viče na prodavačicu da je ostalim klijentima bilo neprijatno. Insistirala je da joj, bez obzira na kvote, prodaju tašnu, a zatim je tražila da joj dovedu i menadžera.

- Čim se on pojavio, počela je da viče i na njega da ne želi nikakva objašnjenja. Pitala ga je da li zna ko je ona i koliko je novca ostavila kod njih u buticima i da samo želi da kupi novu tašnu kao poklon sebi za Novu godinu. Ta agonija je trajala dobrih 15 minuta. Na kraju, kad je shvatila da ništa ne pomaže, besno je napustila privatnu sobu za sastanke i otišla iz butika - zaključio je tada naš sagovornik.

Zbog ovog incidenta Melina je nedeljama bila tema broj jedan u elitnim krugovima u Monaku!

Melina Galić u trećoj venčanici

Kurir.rs

Melina na venčanju: