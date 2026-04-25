Mina Kostić i Kasper uživaju u ljubavi, a daljina im po svemu sudeći ne može ništa.

Pevačica se posvetila sebi dok joj je partner u Americi, a neretko na društvenim mrežama pišu o svom odnosu i posvećuju jedan drugom emotivne reči.

"Divite se vašim boljim polovinama"

Kasper je ponovo progovorio o svojoj verenici, te je Mina oduševljno dirljivu izjavu Ćuruvije podelila i na svom profilu.

- Možda je neka žena volela svog muškarca više, možda je neki muškarac voleo svoju ženu više. Možda... Ono što nije nijedna žena, a nijedan muškarac više, to je bezgranično divljenje jedne žene prema svom muškarcu, i bezgranično divljenje jednog muškarca svojoj ženi, kakvo imamo naš dvoje jedno prema drugom 24/7- napisao je Kasper i dodao:

- Volite se, ali i još važnije, divite se vašim boljim polovinama. Divljenje je najmoćniji štit ljubavi.

Promenila imidž

Mina Kostić oduvek je važila za jednu od najseksipilnijih pevačica. Uzak struk, istaknute grudi i zadnjica i duga kosa su nešto po čemu su svi prepoznavali pevačicu.

Međutim, nakon što je decenijama imala dugu kosu, Mina se nedavno odlučila na promenu. Dugu kosu ošišala je na kratku pa je njena promena i više nego očigledna.

Promenu je podelila na Instagramu u okviru snimka u kojem je prikazan i proces šminkanja kod poznatog srpskog šminkera, pa su pratioci mogli da vide i njen prirodan izgled bez šminke, kao i konačan rezultat, uključujući i novu frizuru.

"Život je mene i Minu vodio različitim pravcima"

Kasper je nedavno otkrio da je preuzeo Mininu karijeru u svoje ruke, te je otkrio i kako je izgledao njihov prvi susret koji smatra sudbonosnim.

- Ovo je jedna od Mininih slika od pre nekoliko godina… Uvek zajedno sumiramo šta se dešavalo u njenom životu tada, a šta u mom. Neverovatna je činjenica da su nam identično teške godine oboma bile, slični životni događaji, identično teški periodi, a da smo oboje koračali napred kroz život sa osmehom na licu - počeo je Kasper, a potom nastavio:

- Zašto sam vam sve ovo rekao? Sudbinske ljubavi se dešavaju pre nego što se ljudi upoznaju. Život ih drži razdvojenim i prati njihove sudbine dok ne odluči da ih spoji. Život je čudo. Nemojte nikada potcenjivati život i ono što vam sprema. Život je Minu i mene vodio različitim pravcima 20 godina i spojio nas kada smo oboje prošli sva pročišćenja loših odluka, loših izbora i loših ljudi - objasnio je Kasper.