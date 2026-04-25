ANELI OTKRILA TAJNU ELITE 9! Reč je o Maji i Asminu, ovo je mnogima promaklo: Evo o čemu je reč
Aneli Ahmić osula je paljbu po bivšem partneru Asminu Durdžiću i Maji Marinković, koji ne mogu da se obuzdaju u rijalitiju "Elita 9". Aneli nije štedela reči kada ih je opisivala.
Aneli smatra da Maja zna da su njene reči u vezi njihove veze realne.
- Moram da se osvrnem na ovo što govori Maja, nju boli to što ja pogađam u centar kad komentarišem njen odnos sa ovim(Asminom). Njih dvoje su dve spodobe prljave. Ona govori da mene boli Asmin, jer sam ja videla njihov intimni čin. Da se razumemo, ja nisam gledala, već su videli da sam u sobi, pa su krenuli da se igraju dok sam ja bila tu. Smešni su, jer ja pričam onako kako jeste. Asmin je došao na bazen i gledao je u moje telo da bi terao inat Maji, kao što joj je i rekao. Ona govori da ja komentarišem njihovu vezu, a zaboravlja da je ona komentarisala čitavu moju vezu sa Janjušem u ''Eliti 7''. Ja ću isto tako da komentarišem njeno punjenje - kazala je Aneli.
Ena Čolić priznala da je pogrešila u vezi Aneli
Ena Čolić je, podsetimo, za medije pričala o Aneli.
- Asmin je meni grozan u celoj toj priči. Od svih njih mi je on najgrozniji lik. Kada je tek ušao, mislila sam da je super rijaliti igrač koji je sve pratio, ali sada više verujem u Anelinu priču. To se vidi... Pročitala sam da se odrekao deteta na televiziji. Mislim da smo se svi ogrešili o Aneli što se tiče te priče nje i Asmina - rekla je Ena koja se često svađa sa Ahmićevom.
