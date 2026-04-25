Voditeljka televizije Pink, Bojana Lazić, ponovo je iznenadila mnoge. Nakon što je nedavno otvorila vrata svog luksuznog doma, sada se putem Instagrama pohvalila novim, skupocenim automobilom.

Nema sumnje da je za ovakav auto morala dobro da odreši kesu, a njeni pratioci na društvenim mrežama nisu krili oduševljenje.

Poznata voditeljka pozirala je nasmejana ispred svoje nove luksuzne mašine koju je krasila ogromna crvena mašna, a društvo joj je pravio njen kućni ljubimac, preslatka pudla.

Najbliži su joj u komentarima odmah poželeli puno sreće sa novim vozilom, dok Bojana nije krila koliko je ponosna, posebno jer je ovaj luksuzni automobil pazarila nedugo nakon kupovine novog stana.

Cena ovog Poršea je, inače, oko 90.000 evra.

Stan u mermeru i kristalima ostavlja bez daha

Podsetimo, atraktivna voditeljka je nedavno pokazala i svoj dom, na čijem je enterijeru temeljno radila pazeći na apsolutno svaki detalj. Njen životni prostor odiše čistim luksuzom - uređen je u zemljanim tonovima, sa mermerom, belom garniturom, pažljivo organizovanim šankom i glamuroznim kristalnim lusterom.

Kako je slaba na modu, a posebno na nakit i torbe, Bojana je odlučila da čitav jedan segment stana pretvori u impresivni mini garderober.

- Volim zemljane tonove. Imala sam pomoćnike kada sam opremala stan. Volim da mi je čisto, uredno... Esteta sam po prirodi - izjavila nam je Bojana jednom prilikom.

- Svako jutro spremim svoj krevet, kao da mi dolaze prosci ili kao da sam u vojsci - rekla je Bojana kroz osmeh za "Blic" i dodala da u svojoj kuhinji često i rado kuva.

- Moram da priznam da dobro kuvam. Spremam jela svom detetu Mateji. Svako jutro i svaki dan ne stižem, ali ponekad spremim lepa i ukusna jela - istakla je poznata voditeljka.