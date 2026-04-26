Tea Tairović danas ima poseban povod za slavlje.

Pevačica je nedavno proslavila prvu godišnjicu braka sa suprugom Ivanom, a danas proslavlja svoj divan dan.

Jubilarni rođendan

Iako izgleda veoma mlado i vrcavo, mnogi ne znaju da muzička zvezda danas puni 30 godina, te će uživati u jubilarnom rođendanu.

Da su godine samo broj dokazuje nestvaran uspeh koji je ostvarila ali i njena izvajana figura.

Prva godina bračne zajednice

Tea je 24. aprila proslavila prvu godišnjicu braka sa svojim izabranikom. Glamurozno venčanje bilo je upriličeno u jednom novosadskom dvorcu koji je smešten na samoj obali reke. Dvorac u kojem je održano venčanje i zabava izgledali su kao iz bajke, kao iz holivudskih filmova, a ako je suditi po snimcima koji su procureli u javnost, zabava je bila sjajna i trajala je do ranih jutarnjih časova.

Tea je želela da to bude "samo njihov dan", te je sudbonosno da izgovorila u krugu najbližih prijatelja, članova porodice i saradnika.

Tea o suprugu

Nakon što je uplovila u bračne vode Tea je otkrila šta ju je privuklo kod partnera i koliko je važno poštovanje navika voljene osobe.

- Jako poštuje moje male rituale i nisu mu smešni ni glupi. On poštuje to da ja kad ustanem volim da gledam crtani. On čim otvorim oči, svako jutro, donese mi kafu i uključi crtani. To je meni najlepši deo dana i tu sam odmah znala da je to pravi čovek za mene - izjavila je Tea na televiziji Prva.

Do 30 sve ostvarila

Tea Tairović važi za jednu od najtraženijih pevačica na estradnoj sceni, a kako je i sama navela nekoliko puta, za svoj uspeh se grčevito godinama borila.

Nedavno je gostovala u domaćim medijima i otkrila da je davnih dana napisala spisak želja i da je svaku stavku uspela da ostvari.

- Ja imam mnogo svesaka i blokčica u kojima svašta nešto piskaram. Ništa od toga ne bacam. U jednom od sam pre sedam godina napisala šta sve želim da ostvarim pre 30. godine i u svemu sam uspela. Apsolutno sam sve ostvarila. Imam sve taksativno zapisano, arena u Beogradu, arena u Zagrebu, arena u Sofiji... Za arenu u Skoplju sam tačno pisala godinu koju želim. Pre sedam godina je delovalo nemoguće, ali ja sam tako zapisala - izjavila je Tea na Prvoj televiziji.