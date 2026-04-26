Venčanje Meline Arnold, ranije Galić i javnosti poznate kao Meline Džinović, s Džefrijem Polom Arnoldom u Kneževini Monako bila je tema broj jedan u medijima cele prethodne nedelje.

Za sve to vreme Melinin bivši suprug Haris Džinović nije hteo da to detaljnije komentariše - sve dosad!

Muzička zvezda je ekipu emisije "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, ugostio u svom domu, gde nam je otvoreno govorio o svemu što naciju i te kako zanima.

Haris je na početku našim novinarkama Ljiljani Stanišić i Milici Stanojević otkrio da se oseća odlično i da uživa u životu više nego ikad pre.

- Ja delujem, kako i vi sami kažete, odlično i izvrsno. Potpuno normalno, rasterećeno svega i svačega. Ne mislim ni na šta, osim na muziku, društvo, prijatelje, neku dobru klopu i vino.

Harise, da li ste vi svesni kakvu težinu nosi vaše ime?

- Pa, možda i nisam. Prvo, ja nisam skroman čovek, odmah da kažem. Skroman čovek će popiti dve čaše vina, a ja ću popiti dve flaše. To automatski nije skromnost. Kad neko pojede 10 ćevapa, a ja 20, to opet nije skromnost. Ne volim da pričam o tome, ne pričam ni sa kim o tome, ništa me ne zanima. Apsolutno živim svoj život potpuno normalno i rasterećeno. Desio se jedan razvod. Razvode se ljudi širom sveta. Ti na jednu, ja na drugu stranu i doviđenja.

Da li ste verovali, kad ste se zaklinjali na večnu ljubav, da će jednom doći do kraha?

- Ne. Nikad. Verovao sam da ćemo ostati zajedno do kraja života. Verovao sam u to jer sam ja porodični čovek koji ima neke starinske aršine i poglede na to, koji su apsolutno ispravni. Mislim da je porodica osnovna ćelija društva, koja mora da se gradi, neguje i poštuje. Mislio sam i napravio sam sve to da to bude za zauvek.

Kako ste podneli vest o venčanju bivše supruge Meline?

- Da je to smak sveta, ja vas ne bih primio ovde i pristao na intervju. Ležao bih u sobi na bensedinima i infuzijama. Ljudi, život ide dalje. Idemo na tenis i fudbal.

Kako izgledaju vaši dani?

- Izgledaju odlično. Često utrčim u kuhinju, nešto kuvam i pripremam. Dođu neki prijatelji, napravimo neki kermez tu. Malo muzike, malo svega. Tu je klavir, tamo su harmonika i gitara. Ima svega i svačega za jedan neviđeni hedonizam.

Mediji i svi vaši prijatelji su godinama mislili da vi živite raj s vašom bivšom ženom i da ćete se vi razvesti poslednji na svetu.

- Da, tako je izgledalo. Tako je trebalo i biti. Međutim, nije bilo. Ali kad je bilo, šta ima veze.

Zašto je to moralo tako da bude? Melina je bila u braku s najvećom muzičkom zvezdom... Živite u ovakvom luksuzu, retko ko može sebi ovo da priušti, putovala je, imala prijatelje... Bili ste prisutni i u domaćem i u svetskom džet-setu. Šta je to njoj nedostajalo da ostavi ovako nešto?

- Ne znam. Joj, to treba pitati osobu koja je ostavila sve ovo, ali i osobe koje ostavljaju ovakve slične porodice i objekte, šta njima fali... Ja ne znam šta im fali. Fali im daska u glavi, eto šta im fali.

Šta ste naučili posle svega ovoga što se desilo?

- Ništa ja nisam naučio. Ja sam ovo znao pre svih. Ako nisam znao na svom primeru, znao sam na tuđim primerima. Imam dosta godina i iskustva i video sam raznih stvari i gorih od ovih. Ovo je jedan običan razvod. Otišla žena, napustila sve ovo. Idi, pa-pa, doviđenja, ćao.

Da li vas je zvao neko sa estrade poslednjih dana da vas pita kako ste i da li vam treba nešto?

- Ne. Ne treba mi ništa i ne treba da me zovu. Nisu me zvali nikad, što bi me sad zvali?

