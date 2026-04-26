Marko Kon izborio sa viškom kilograma sa kojima je svojvremeno mučio muku. U jednom periodu je imao čak 156 kilograma, ali je za samo nekoliko meseci uspeo da smrša 45 kilograma.

Mnogi kažu da je Marko sad gotovo neprepoznatljiv, a na dijetu je krenuo prvenstveno zbog narušenog zdravstvenog stanja.

"Primao sam insulin..."

Naime, pre nekoliko godina dijagnostikovan mu je dijabetes modi 3, koji nikako nije mogao da reguliše insulinom, niti lekovima, stoga su mu doktori savetovali dijetu kao jedini način do ozdravljenja, a o svemu tome je Marko svojevremeno govorio za domaće medije.

- U jednom trenutku imao sam 156 kila, što mi je baš smetalo, a tu je i izuzetno visok šećer koji nisam mogao da obuzdam ni sa čim. Genetski imam Modi, koji se leči na poseban način. Primao sam insulin neko vreme, ali to nije smirivalo parametre. Dijeta je bila neophodna. Smanjio sam porcije na trećinu, izbacio ugljene hidrate i evo tako funkcionišem već šest meseci. Zapravo oko godinu dana to traje, a za to vreme skinuo sam 45 kilograma. Doručkujem jedno jaje, za ručak naručim deset ćevapa pa ih razvlačim ceo dan. (smeh) Pojedem sad dva, pa za dva sata još dva, pa opet kroz par sati. Na kraju pojedem tu svoju uobičajenu porciju ali razdeljenu na šest, sedam sati - za "Stori" je rekao Marko svojevremeno, na čijem slučaju se pokazalo da nutricionisti greše kada tvrde da je između obroka potrebno praviti pauze od po 4 sata.

Hleb ne jede uopšte

- Ma greše. Na dva sata se ljudi sigurno goje ako jedu koliko im se jede, ali ja pojedem jednu sarmu pa stanem. Hleb uopšte ne konzumiram, luk isto, jer ima previše ugljenih hidrata, papriku, šargarepu takođe, paradajz... Konzumiram zelenu salatu, blitvu, rotkvice, patlidžan i meso, tu nemam ograničenje. Jedem i čvarke i slaninu ali sve u malim količinama - rekao je tada on.

Marko je istakao da mu je u početku bilo vrlo teško da se na strogo kontrolisani režim ishrane navikne.

- Kada sam tek krenuo sa dijetom bilo mi je baš naporno, sada je već mnogo lakše. Istina je da čovek nikada ne može u potpunosti da se navikne, ja i dalje sanjam omiljenu hranu, ali činjenica je da se osećam mnogo bolje. Prestao sam da pijem lekove za pritisak. Polako izbacujem i medikamente za šećer, ostao sam samo na najosnovnijim. Uzimam samo metformin, ranije sam ih pio nekoliko. Nadam se da ću uspeti da izdržim još neko vreme, jer kažu ako istraješ dve godine onda se više nikada ne vraćaš na staro - rekao je on, a na pitanje koliko još kilograma ima u planu da skine rekao je tada.

- Nemam sad neki određeni cilj kada je kilaža u pitanju. Mislim da sam dosta skinuo i sada je poenta samo da održavam, da se ne gojim, ali dešava se da čak i na ovom režimu skočim kilo, dva, pa se vratim. Najviše mrzim kada kažu treba sve umereno jesti. Šta to znači? Je l' isto umereno za mene i neku devojčicu koja ima 40 kilograma. To je izmišljena reč koja ne znači apsolutno ništa, postoji samo odricanje. Ko je spreman da se odriče svih radosti i zadovoljstava u životu postići će uspeh. Ne postoji nijedan društveni događaj, izlazak na kojem se nešto ne jede i ne pije, osim pozorišta. Čak i kada idemo u bioskop nešto moramo da pojedemo. Kompletan društveni život zasniva se na konzumiranju hrane i piće, a i jedno i drugo nije dobro za zdravlje. Ne znam šta bih rekao, da idem u pozorište po ceo dan to baš i ne mogu, ali eto prihvatio sam sve ovo nekako - zaključio je tada on.

Žena ga molila da se razvede

Milica Kon jednom prilikom u emisiji "Magazina in" sa tadašnjim gostima dotakla se teme mršavljenja, te su konstatovali da žena nakon razvoda obično dovede svoju liniju do savršenstva, Milica je otkrila interesantnu stvar iz njenog života:

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo i da mi uzme decu. Rekla sam mu ''Molim te Marko da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla" - ispričala je ona, a zbog testamenta se odrekla familije.