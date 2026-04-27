U vremenu kada su se ljubavi na estradi rađale daleko od reflektora društvenih mreža, brakovi su opstajali bez javnih prepucavanja i "misterioznih citata". Umesto opcije "blok", nesuglasice su se rešavale licem u lice, često uz povišen ton, ali i uz želju da se odnos sačuva.

Upravo iz tog vremena dolazi i priča Ljube Kešelja, kompozitora, harmonikaša i pevača koji je u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji otvorio dušu o privatnom životu, zdravlju i aktuelnostima na estradi.

O braku sa suprugom Senom

Njegova životna i ljubavna priča sa Senom Ordagić traje već četiri decenije. Kako sam kaže, njihova veza započela je sredinom osamdesetih, kada je prvi put čuo njen glas na radiju. Sudbonosni susret dogodio se na zajedničkoj američkoj turneji, gde je, kako priznaje, brzo shvatio da je Sena "zalutala na estradu" zbog svoje kulture i načina života.

"Prvi put sam sreo pevačicu koja čita bar dve knjige mesečno", priseća se Kešelj.

Danas se Sena ne pojavljuje u javnosti. Zbog zdravstvenih problema i, kako Ljubo otkriva, jednog neprijatnog iskustva na RTS-u, odlučila je da se povuče sa scene. Ipak, muzika nije nestala iz njihovog doma. Naprotiv, svakodnevno je deo njihove intime.

"Sviram u dnevnoj sobi, imam specifičan prostor gde harmonika zvuči fantastično. Ona je u kuhinji, počne da pevuši dok sprema, ja stanem pa nastavim, i tako zajedno završimo pesmu", opisuje Kešelj njihove male kućne koncerte, najčešće uz stare izvorne bosanske melodije.

Jedan od razloga dugovečnosti njihovog braka, ističe, jeste i to što gotovo sve rade zajedno, čak i odlazak na pijacu.

"Ljudi nas tamo prepoznaju, zovu nas da zapevamo, smejemo se. To je jedan poseban relaks, iskren susret sa ljudima koji nisu opterećeni", kaže on.

"Estrada se dosta promenila"

Iako iza sebe ima bogatu karijeru i brojne hitove poput "Voli me danas više nego juče", "Mali gospodin", "Plitak potok" i "Tu sam ruku da ti pružim", Kešelj priznaje da se vremena na estradi menjaju. Danas, kako kaže, više vremena provodi u studiju nego na velikim projektima, a nova generacija retko poseže za originalnim stvaralaštvom njegove generacije.

Posebno ga pogađa odnos prema autorskim pravima. Mnogi mlađi izvođači, tvrdi, snimaju obrade bez konsultacije sa autorima.

"Nije problem da se pesma obradi, ali je red da se pita. Nekad ni ne potpišu autora", kaže Kešelj, dodajući da često ipak odustaje od pravnih procesa ako pesma dobije veliku popularnost, jer mu je drago da "živi među publikom".

Dotakao se i aktuelnih dešavanja na estradi, komentarišući sukob Jelene Karleuše i Aleksandra Radulovića Fute, ocenivši da su pojedini potezi bili preterani i vođeni ličnim razlozima.

Govoreći o kritikama na račun Darka Lazića zbog brzog povratka nastupima nakon porodične tragedije, Kešelj je bio jasan, estrada je posao kao i svaki drugi.

"I ja sam posle sedam dana od sahrane oca otišao na turneju. To je posao. Ne skačeš, ne pevaš punim srcem, ali moraš da radiš", iskreno priznaje.

U razgovoru se dotakao i mlađih izvođača koji pune dvorane pevajući stare hitove, poput Jakova Jozinovića, koji je već ostvario zapažene koncertne uspehe.

U videu ispod pogledajte šta je Ljubo Kešelj rekao zbog čega ga je jedna izjava Marije Šerifović iznervirala, kako je umalo došlo do sukoba sa Tomom Zdravkovićem, ali i kakvi su bili počeci karijera Dragane Mirković, Svetlane Cece Ražnatović i Jelene Karleuše.

