DUŠKO TOŠIĆ UZ TAMBURAŠE NA SALAŠU TUGUJE ZA KARLEUŠOM?! Bivši fudbaler izveo majku i familiju u etno-selo, a zatim otišao na otvaranje mosta - (KURIR PAPARACO)
Duško Tošić posle razvoda od Jelene Karleuše, po svemu sudeći, uživa u životu.
Bivši fudbaler je prethodnih nekoliko dana proveo u svom rodnom selu Orlovat kod Zrenjanina, a jedan lep sunčan dan proveo je i s porodicom u jednom etno-selu u Stajićevu.
Kako nam je otkrio izvor s lica mesta, Dušku su društvo pravili majka Nikoleta, sestra Katarina i još nekoliko članova porodice i prijatelja.
Bio je odlično raspoložen, a u jednom trenutku je pozvao i tamburaše, koji su mu odsvirali i otpevali nekoliko pesama na uvce.
Tošić je sve vreme telefonom snimao atmosferu na salašu, a posebno ga je pogodila pesma "Žute dunje", pa su prisutni tiho komentarisali da ga tekst asocira na bivšu suprugu Jelenu Karleušu, s kojom od razvoda nije u najboljim odnosima.
Nekoliko dana kasnije naš paparaco je uspeo da uslika Duška prilikom otvaranja novog železničkog mosta na Tamišu. On je na svečanoj ceremoniji bio u društvu prijatelja, s kojima je sve vreme razgovarao. Za tu priliku se obukao vrlo ležerno, pa je na sebi imao crnu trenerku i duksericu, a preko braon prsluk. Od radoznalih pogleda skrivao se iza tamnih sunčanih naočara.
Inače, ovaj dan je za Duška bio i prilično emotivan jer je svojevremeno, kao dečak, redovno išao na fudbalske treninge vozom iz svog rodnog Orlovata.
Podsetimo, mediji su nedavno pisali da je Tošić viđen u jednom luksuznom ribljem restoranu u srcu Vračara u društvu atraktivne plavuše i njene drugarice. Kako su naveli, u pitanju je njegova nova izabranica, koja svojim fizičkim izgledom neodoljivo podseća na pop zvezdu.
Kurir.rs
