Sofija Janićijević danima je glavna tema u Eliti a sve zbog navodne veze sa starijim muškarcem Danetom (70).

Iako sve vreme demantuje bilo kakvu romansu sa čovekom koji ju je finansirao, dokazi neprestano izlaze u javnost i dokazuju suprotno.

Za domaće medije progovorila je Nena Opozicija koja je u kontaktu sa gospodinom Danetom i javno priznala da su njih dvoje bili u ljubavnoj vezi.

"Od jula do ulaska u Elitu su bili zajedno"

Sofija pojedine stvari u vezi Daneta demantuje, dok druge potvrđuje. U utorak je Terzi rekla da je bila sa Danetom, a zatim je negirala i nazvala ga fanom, kako gledaš na to?

- Oni su od jula meseca, do Sofijinog ulaska bili u vezi. Živa istina je da su bili zajedno. Nije Dane svedok samo, već svi njegovi prijatelji, sinovi, kao i Sofijina porodica, koja sve negira. Bili su zajedno, u emotivnoj, se*sualnoj vezi, to je živa istina.

Sofija Janićijević promenila lični opis

"Sofijina majka je pogubila beleške gde piše šta treba da kaže"

Sofijina majka sve demantuje, ona tvrdi da je to sve laž i pored toga što postoji dokaz crno na belo?

- Sofija kaže da Dane kaže da nikada nije bio kod njih kući, a njena majka kaže da jeste. Očigledno je da je Sofijina majka Brankica pogubila beleške u kojima je napisano šta treba da se govori.

"Sve je plaćao do pomirenja sa Terzom"

Da li je istina da je Dane finasirao Sofiju i njenu majku? Čini mi se da je Sofija rekla da je stvari koje su joj bile velike, prosleđivala majci, a da je Dane to kupovao kao njen fan.

- Ono što ja mogu da potvrdim, a ja tvrdim samo ono za šta imam dokaze. Tvrdim da jeste slao pare na račun njene majke i da je plaćao njen kredit, do trenutka kada se Terza i Sofija nisu pomirili. To je ono što mogu da potvrdim u svakom trenutku, tako je.

Kako je Brankica, Sofijina majka reagovala, kada je on rešio da obustavi sva ta plaćanja?

- Ovo što ste vi videli i čuli, samo je 10% svega. Tu je bio auto u opticaju, nekretnine, sve i svašta. Jedinu istinu i kompletnu istinu bi Dane mogao da kaže. On je Sofiju iskreno, veoma zavoleo. On jeste na početku bio Sofijina podrška, to je tačno, ali je ona kasnije bila inicijator te veze, tog odnosa. Ona je govorila da se prvi put oseća voljenom, da nikada pre njega nije imala muškarca na kog je mogla da se osloni, da je godine ne zanimaju. Pričala mu je da ga nikada neće pustiti da ode kod njega. Odlazila je sa njim od doktora. Ako se neko pita kako je Dane mogao da padne na sve to. Da, mogao je.

Kurir/Pink.rs