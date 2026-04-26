Voditeljka Natalija Simović, na neko vreme se povukla sa malih ekrana, a mediji su je "pronašli" u jednom beogradskom naselju, te je otkrila čime se danas bavi.

Iako Natalija nije više u medijima, oni nisu prestali da budu sfera njenog interesovanja, a otkrila je i da joj se desio hormonski poremećaj, koji je rezultirao time da dođe i do izvesne promene u kilaži.

- Bila sam nedavno na jednom divnom putovanju van Srbije i produžavala sam ostanak iz dana u dan. Tamo mi je bilo prelepo, provela sam i Vaskrs, a vratila sam se puna novih ideja. Trenutno nisam medijski prisutna sa nekim svojim projektom, ali se nadam da će se to promeniti - počela je Natalija, pa je nastavila:

- Imam tri odlične ideje za projekte, a trenutno sa prijateljem radim na nečemu što je malo nevladina organizacija, a malo i nešto više. Projekat je tek u nastajanju, biće prilično naporan proces jer ću dosta toga morati sama da radim, ali je vezan za pravo, medije i moja interesovanja kao žene. Sve sam to nekako sublimirala i nadam se realizaciji po celoj Srbiji, ne samo u Beogradu.

Svako treba da krene dalje. Na klinici na kojoj sam do skoro radila je bilo lepo, ali i izuzetno naporno iskustvo koje mi je oduzimalo previše vremena. Radila sam maltene 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, i jednostavno nisam imala radno vreme. Nisam želela da mi poslovni telefon zvoni kada najavim tri dana odmora. I dalje tvrdim da su to najbolji laseri i tretmani na tržištu koje sam i sama probala, međuljudski odnosi su bili sjajni, ali je došlo do umora i zasićenja jer ne može jedan čovek da radi sve.

Ljudi često komentarišu tvoj izgled, vitku liniju i negu. Takođe, javnost dugo nije znala koje si tačno godište. Koja je tvoja tajna?

- Zapravo, trenutno nisam vitka kao što sam bila, imam hormonski problem koji ozbiljno rešavam, do te mere da se žalim najbližima da ne prepoznajem sebe u ogledalu.

Što se tiče nege, ona je vrlo jednostavna i starinska, iz samo tri koraka, bez seruma i mnogo preparata. Ne smem da radim botoks jer sam alergična, a zbog građe lica i masnog tkiva bi mi se sve "spustilo" na dole umesto da se zategne. Što se tiče godina, ne krijem ih – rođena sam 26. decembra 1980. godine i imam 45 godina.

Visoka sam oko 163,164 centimetra, mada me kamera baš ukrupnjava i menja mi lice, pa mi ljudi kažu da sam lepša i sitnija uživo.

Tri godine kako je ukinut format "DNK"

Emisija "DNK" je bila veliki hit, a isečci su i danas neverovatno popularni na mrežama. Kako ti se čini trenutna televizijska scena i slični formati

- Od poslednje epizode "DNK" je prošlo oko tri godine, a drago mi je kada vidim te klipove i često se ljudima zahvaljujem kada mi ih pošalju. Što se tiče današnje televizije, mislim da ne postoji nijedan format sličan tom, i mnogo toga mi na televiziji nedostaje.

S obzirom na tvoju sjajnu dikciju i stav, da li bi volela da radiš neki ozbiljniji format, poput dnevnika ili političke emisije?

- I te kako smatram da je to za mene. Od malena su mi govorili da treba da budem spiker, a pošto volim da uđem u suštinu stvari, rado bih radila informativu. Mnogi prijatelji i politički analitičari mi govore da niko ne bi mogao bolje da radi politički tok-šou od mene. Volela bih da imam takvu vrstu slobode, ali da to ne bude suva analitika i geopolitika, već više da ima formu šoua sa drugačijom energijom.

Rođena si u Beogradu, ali si često u inostranstvu. Da li bi mogla da zamisliš da živiš preko grane?

- Jesam lokalpatriota, ali pošto mi je Venera u Strelcu, obožavam da putujem i volim inostranstvo. Veoma često, praktično jednom mesečno, boravim u Beču. Tamo su mi najbliži, tamo se osećam odlično, uopšte ne proveravam telefon i budem prava, slobodna Natalija. S obzirom na fleksibilnost našeg posla, apsolutno bih mogla tako da živim.

Kakva je situacija na ljubavnom polju? Deluje da ne robuješ društvenim normama kada je reč o kompromisima i vremenskim rokovima za brak.

- Ljubavni život čuvam za sebe, ali ja sam od onih žena kojima prisustvo muškarca nije neophodno da bi bile srećne.

Ne može druga strana da te usreći ako nisi dobro sam sa sobom. Kada kažu da traže "drugu polovinu", ja smatram da moraš da budeš "ceo" da bi našao nekog celog, kako biste išli zajedno i poštovali međusobnu slobodu.

Ne volim reč kompromis, jer mislim da previše kompromisa vodi do toga da izgubiš sebe ili da promeniš drugu osobu do neprepoznatljivosti. Smatram se slobodnom ženom jer sam samostalna, obrazovana i ne zavisim ni od koga, a kada izađem u grad, izlazim isključivo da se lepršavo provedem i đuskam, a ne da bi me neko startovao.

