Dea Đurđević uživa u blagoslovenom stanju, a neretko na društvenim mrežama otkriva trenutke iz svoje svakodnevnice.

Ovoga puta je pokazala kako provodi trudničke dane, te je podelila porodičnu fotografiju koja je oduševila pratioce.

Ženski rodoslov

Voditeljka je okačila predivnu fotografiju sa mamom i bakom za koje je mnogo vezana, te je napisala dirljive reči.

- Iščekujući našu Iris… Ženski rodoslov - napisala je voditeljka u opisu slike.

O ljubavi sa suprugom

Voditeljka Dea Đurđević nedavno se udala za svog partnera, sa kojim čeka dete, a ranije je godinama bila u vezi sa kolegom.

Nedavno je progovorila o ljubavi koju oseća prema ocu svog deteta.

- Imala sam ja ljubavi pre njega, ali ne kao sa njim. Izgleda da se poslednja emotivna veza najviše voli - ispričala je tada Dea gostujući u emisiji.

Otkrila je da su se sve probleme rešavali zajedničkim snagama.

- U našoj kući se ja kod naše kući osećam neopterećeno, potpuno relaksirano. To je ta baza koju sam naučila u primarnoj porodici, da mi kuća bude oaza mira i sigurnosti. Tu idemo i kada smo srećni i kada smo tužni. Uspeli smo da napravimo bazu u kojoj je sve rešivo, samo je bitno da uvek budemo tu - pričala je Dea.

Sudbonosni susret nakon 15 godina

Dea je otpočela ljubav sa partnerom nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali i u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petnaest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.