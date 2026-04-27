Aca Lukas može nesmetamo da održava koncerte u Evropskoj uniji jer mu je ukinuta dvogodišnja zabrana ulaska.

Ovo dokazuju dokumenti iz Švedske u čiji posed je došla redakcija Kurira.

Nakon što je pre nekoliko nedelja zaustavljen na aerodromu u Geteborgu kada je krenuo na koncert i vraćen za Srbiju, Aca se našao u nezavidnoj situaciji, ali je sve vreme zajedno sa svojim saradnikom Sašom Mirkovićem, vlasnikom Hajp produkcije, tvrdio da za skandal nije kriv te je poručivao da će to i dokazati.

Oni su angažovali advokata u Švedskoj koji se bavio ovim slučajem, uložili su žalbu na zabranu ulaska Lukasa u zemlju na dve godine koja je usvojena.

- Policijska uprava Region Zapad donela je 28. marta 2026. godine odluku koja se odnosi na odbijanje ulaska u zemlju i zabranu ponovnog uslaka u skladu sa Zakonom o strancima. Migrationsverket poništava odluku Policijske uprave o odbijanju ulaska i zabrani ponovnog ulaska - stoji u zvaničnom dokumentu.

Lukas već sprema nove nastupe, a mi smo povodom ukinute odluke pozvali Sašu Mirkovića za komentar.

- Sve je jasno iz papira. Mi uvek govorimo istinu, a druge ćemo pustiti da lažu - rekao nam je Saša Mirković.

Podsetimo, Lukas je trebalo da održi koncert zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amar Giletom Jašarspahićem u Geteborgu.

Ipak, Lukasu nije bio dozvoljen ulazak u zemlju, te se nije pojavio na tom koncertu. On je kasnije tvrdio da papiri nisu bili u redu, ali je sve vreme isticao da nije njegova krivica, niti krivica njegovog tima.