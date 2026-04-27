Zorica Brunclik i istaknuti umetnik na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš 4 decenije su u srećnom braku, a njihova ljubav je jaka kao prvog dana.

Zajedno su napravili imperiju, a danas uživaju u rezultatima mukotrpnog truda koji su uložili kako bi njihova porodica bila stabilna i srećna.

Rasna crnka

Godinama unazad drečava boje kose je njen zaštitni znak i lični pečat imidža, a mnogi se ne sećaju kako je izgledala pre toga.

Izvajanog i zgodnog tela, crne bujne kose i raskošnog glasa harala je estradom, a mnoge koleginice su se divile njenom liku i delu.

Stajling o kojem se priča

U jednom trenutku zapevala je u filmu "Žikina dinastija" a njena pesma "A tebe nema" postala je vanvremenski hit.

Zorica je tada zablistala u zlatnoj, uskoj haljini sa dubokim dekolteom, a zbog crne kose koju je tada imala mnogi je ne prepoznaju ni dan danas.

Zorica i Kemiš nekada:

Ludost zbog ljubavi

Zorica je nedavno ispričala kakvu je ludost napravila zbog Kemiša:

– Zbog ljubavi sam se ošišala maltene do glave pošto mi je Kemiš rekao da to uradim. To je neka naša faza, on je meni rekao da sam demode i da postoji frizer za te moderne frizure i ja odem i ošišam se - ispričala je pevačica koja je ubrzo shvatila da je napravila grešku.

– Jao majko kako je to bilo strašno, pokajala sam se čim sam izašla iz salona, a što je najgore kada me je video, on jedva da je primetio. Džabe sam se šišala, sada to ne bih uradila šest puta da mi kaže – iskrena je Brunclikova.