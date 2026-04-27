ZBOG CRNOKOSE LEPOTICE DRHTALI SU MNOGI, A NJENO SRCE VEĆ 4 DECENIJE PRIPADA SAMO JEDNOM MUŠKARCU: Nikada nećete pogoditi ko je pevačica sa slike (FOTO)
Zorica Brunclik i istaknuti umetnik na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš 4 decenije su u srećnom braku, a njihova ljubav je jaka kao prvog dana.
Zajedno su napravili imperiju, a danas uživaju u rezultatima mukotrpnog truda koji su uložili kako bi njihova porodica bila stabilna i srećna.
Rasna crnka
Godinama unazad drečava boje kose je njen zaštitni znak i lični pečat imidža, a mnogi se ne sećaju kako je izgledala pre toga.
Izvajanog i zgodnog tela, crne bujne kose i raskošnog glasa harala je estradom, a mnoge koleginice su se divile njenom liku i delu.
Stajling o kojem se priča
U jednom trenutku zapevala je u filmu "Žikina dinastija" a njena pesma "A tebe nema" postala je vanvremenski hit.
Zorica je tada zablistala u zlatnoj, uskoj haljini sa dubokim dekolteom, a zbog crne kose koju je tada imala mnogi je ne prepoznaju ni dan danas.
Zorica i Kemiš nekada:
Ludost zbog ljubavi
Zorica je nedavno ispričala kakvu je ludost napravila zbog Kemiša:
– Zbog ljubavi sam se ošišala maltene do glave pošto mi je Kemiš rekao da to uradim. To je neka naša faza, on je meni rekao da sam demode i da postoji frizer za te moderne frizure i ja odem i ošišam se - ispričala je pevačica koja je ubrzo shvatila da je napravila grešku.
– Jao majko kako je to bilo strašno, pokajala sam se čim sam izašla iz salona, a što je najgore kada me je video, on jedva da je primetio. Džabe sam se šišala, sada to ne bih uradila šest puta da mi kaže – iskrena je Brunclikova.